В Доброславе Одесской области прошел парад святых Николаев, а также был установлен мировой рекорд

Об этом сообщает информационный портал Думская (Чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

19 декабря в Доброславе состоялось мероприятия, в котором приняли участие сотни святых Николаев, приехавших из 30 стран мира.

Люди в праздничных костюмах пели песни, зажигали бенгальские огни, а затем прошли маршем по центральным улицам городу.

Кроме того, изюминкой праздника стала елка из ракушек, которая попала в Книгу рекордов Украины. На ее сборку ушло свыше 2700 ракушек и одна морская звезда.

По словам представителя Национального реестра рекордов Украины Ланы Ветровой, высота ракушечной елки – 3 метра 57 сантиметров, объем елки в самой широкой части – 2 метра 50 сантиметров.

«Мы зарегистрировали самую высокую новогоднюю елку из ракушек»,- рассказала эксперт.

Кроме того был зарегистрирован и второй рекорд – самое большое количество маленьких николайчиков в одних больших санях.

«Мы зарегистрировали 76 маленьких николайчиков в одних больших санях, и Украина гордится такими рекордами», — отметила Ветрова.

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В городе Подольске из снега создали огромную свинью. Ее длина составила 16 метров 20 см, высота — 3 метра 40 см.

Представители молодежной команды города работали над скульптурой 12 дней.

В свою очередь представитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова провела измерения снежной свиньи и выяснилось, что до рекорда до тянуть не удалось, потому что в 2015 году в Киеве создали снежную скульптуру длиной 26 метров и высотой 4 м, и то была именно скульптура, то есть произведение искусства, а не то, что сотворили в Подольске.

Впрочем, без рекорда райцентр не остался. Свинья выиграла в номинации «Самая большая инсталляция свинки из снега».

По этому случаю возле главной героини устроили настоящий праздник с аниматорами и угощением.

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