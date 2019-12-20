В Одессе юные хоккеисты устроили драку после матча

Соответствующее видео потасовки обнародовал на своей странице в Facebook Сергей Суворов, пишет Politeka.net

По словам очевидца, в четверг, 19 декабря состоялся матч между командами Морские волки (Одесса) и Кривбасс (Кривой Рог), который завершился проигрышем одесситов. Юные игроки не стали с этим мириться, и устроили побоище прямо на льду.

Он отметил, что в командах играют дети 11 лет, однако били они друг друга совсем не по-детски.

Кроме того, в драку завязался и тренер криворожской команды Сергей Брага, который бросил на лед вратаря Морских волков Илью Боброва.

Подросток получил травму головы и у него есть подозрение на сотрясение мозга.

Также очевидец добавил, была направлена жалоба в хоккейную лигу и написано заявление в правоохранительные органы.

Gepostet von Сергій Суворов am Mittwoch, 18. Dezember 2019

Ранее мы писали, в Одессе на Гагаринском плато произошла массовая драка, где активисты и участники «Нацкорпуса» подрались с охранниками, в результате всех разогнала полиция

Всё началось с того, что местные жители и активисты «Национального корпуса» заблокировали проезд на стройплощадку.

Со стройплощадки неожиданно выскочили работники охранной фирмы и напали на протестующих. Они использовали палки и газовые баллончики. Дерущихся разняла полиция, задержавшая с десяток нападавших. Их увезли в райотдел.

В результате столкновения пострадало несколько человек с обеих сторон.

Представители «Нацкорпуса» разделились: часть осталась возле стройплощадки, часть поехала вслед за полицией – проследить, чтобы не выпустили титушек.

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