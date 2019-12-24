Ракетный эсминец Североатлантического Альянса USS Ross DDG71 зашел в порт Одессы

Об этом пишет местное издание Думская.

Сообщается, что страшный сон президента РФ Владимира Путина сбылся сегодня утром, 24 декабря.

Эсминец США USS Ross DDG71 около 9 часов утра зашел в порт Одессы и встретился с лоцманским катером.

Уже через час ракетный эсминец НАТО был пришвартован к причалу 1-К на Карантинном молу. По информации местных СМИ, несмотря на сильный туман, операция швартовки корабля США прошла успешно.

Как известно, эсминец USS Ross DDG71 - частый гость в Украине. В 2016 году он вместе с десантным кораблем LSD41 «Уитби Айленд» в рамках военных учених "Си Бриз" провели несколько дней в Одессе.

В целом, это уже 30-й раз заход военного корабля Североатлантического Альянса в Черное море в этом году, из которых 15 заходили в Одессу.

Стоит отметить, что экипаж мощного эсминца США составляет 337 человек, а на вооружении корабля есть артиллерийские и ракетные пушки, а также противокорабельные ракеты "Гарпун".

Ранее мы сообщали о том, что ударная сила НАТО ворвалась в Черное море. Известно, что 15 декабря в акваторию моря зашел американский эсминец Ross, который принадлежит Военно-морским силам США.

"Ross начинает движение на север через пролив к Черному морю для осуществления операций по обеспечению безопасности на море с партнерами и союзниками. В этом году корабль ВМС США посещает Черное море уже восьмой раз", - говорилось в сообщении.

Как утверждал вице-адмирал ВМС США Лиз Франкетти, на протяжении года средства 6-го флота США совершают операции в Черном море, оказывая поддержку региональным партнерам и союзникам. Рейд эсминца Ross демонстрирует нашу приверженность по обеспечению стабильности и безопасности в морских акваториях.

Мощный корабль относится к кораблям типа «Арли Берк», построен на верфи Ingalls Shipbuilding, и был спущен на воду в 1996 году.

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