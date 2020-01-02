В Одессе в новогоднюю ночь продавцы елок побросали нереализованный товар посреди улиц
Об этом сообщают местные СМИ.
Сотни зеленых красавиц в одночасье превратились в ненужный «балласт», который нерадивые продавцы бросили и ушли.
Тем временем убирать хвойные завалы на улицах Одессы поручили сотрудникам коммунальных служб.
Они собирают все елки и сосны, оставшиеся после торговцев, и отправляют их в теплицы "Горзелентреста".
Там деревья измельчат и используют для выращивания саженцев растений, которые в будущем переберутся на улицы Одессы.
Однако это слабое утешение по сравнению с тем, сколько стройных елочек погибло ради одной-единственной ночи в году.
Полицейские обещают штрафовать тех продавцов елок, которые не убирают за собой.
Ранее мы писали, в Доброславе Одесской области прошел парад святых Николаев, а также был установлен мировой рекорд.
19 декабря в Доброславе состоялось мероприятия, в котором приняли участие сотни святых Николаев, приехавших из 30 стран мира.
Люди в праздничных костюмах пели песни, зажигали бенгальские огни, а затем прошли маршем по центральным улицам городу.
Кроме того, изюминкой праздника стала елка из ракушек, которая попала в Книгу рекордов Украины. На ее сборку ушло свыше 2700 ракушек и одна морская звезда.
По словам представителя Национального реестра рекордов Украины Ланы Ветровой, высота ракушечной елки – 3 метра 57 сантиметров, объем елки в самой широкой части – 2 метра 50 сантиметров.
«Мы зарегистрировали самую высокую новогоднюю елку из ракушек»,- рассказала эксперт.
Кроме того был зарегистрирован и второй рекорд – самое большое количество маленьких николайчиков в одних больших санях.
«Мы зарегистрировали 76 маленьких николайчиков в одних больших санях, и Украина гордится такими рекордами», — отметила Ветрова.
Напомним, цены на елки заставят одесситов потерять дар речи: сколько стоят новогодние красавицы
Как писала Politeka, как принято праздновать Еврейский Новый год.
Также Politeka сообщала, как встречают Новый год в разных странах мира.