Зеленые красавицы в одночасье превратились в ненужный «балласт»

В Одессе в новогоднюю ночь продавцы елок побросали нереализованный товар посреди улиц

Об этом сообщают местные СМИ.

Сотни зеленых красавиц в одночасье превратились в ненужный «балласт», который нерадивые продавцы бросили и ушли.

Тем временем убирать хвойные завалы на улицах Одессы поручили сотрудникам коммунальных служб.

Они собирают все елки и сосны, оставшиеся после торговцев, и отправляют их в теплицы "Горзелентреста".

Там деревья измельчат и используют для выращивания саженцев растений, которые в будущем переберутся на улицы Одессы.

Однако это слабое утешение по сравнению с тем, сколько стройных елочек погибло ради одной-единственной ночи в году.

Полицейские обещают штрафовать тех продавцов елок, которые не убирают за собой.

Ранее мы писали, в Доброславе Одесской области прошел парад святых Николаев, а также был установлен мировой рекорд.

19 декабря в Доброславе состоялось мероприятия, в котором приняли участие сотни святых Николаев, приехавших из 30 стран мира.

Люди в праздничных костюмах пели песни, зажигали бенгальские огни, а затем прошли маршем по центральным улицам городу.

Кроме того, изюминкой праздника стала елка из ракушек, которая попала в Книгу рекордов Украины. На ее сборку ушло свыше 2700 ракушек и одна морская звезда.

По словам представителя Национального реестра рекордов Украины Ланы Ветровой, высота ракушечной елки – 3 метра 57 сантиметров, объем елки в самой широкой части – 2 метра 50 сантиметров.

«Мы зарегистрировали самую высокую новогоднюю елку из ракушек»,- рассказала эксперт.

Кроме того был зарегистрирован и второй рекорд – самое большое количество маленьких николайчиков в одних больших санях.

«Мы зарегистрировали 76 маленьких николайчиков в одних больших санях, и Украина гордится такими рекордами», — отметила Ветрова.

Напомним, цены на елки заставят одесситов потерять дар речи: сколько стоят новогодние красавицы

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