В Одессе будут принимать елки за ...

Одесситы смогут обменять ненужную елку на сладости

Об этом рассказал глава Департамента городского хозяйства Одесского горсовета Дмитрий Жеман, пишет Рoliteka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он предлагает одесситам не выбрасывать после нового года елки и сосны, а относить их в определенные локации. Взамен хвойного дерева горожанам будут выдавать, по его словам, конфеты.

Отметим, что адреса приема хвойных деревьев пока не были названы, но Жеман пообещал вскоре опубликовать список локаций.

Ранее мы писали, в Одессе в новогоднюю ночь продавцы елок побросали нереализованный товар посреди улиц.

Сотни зеленых красавиц в одночасье превратились в ненужный «балласт», который нерадивые продавцы бросили и ушли.

Тем временем убирать хвойные завалы на улицах Одессы поручили сотрудникам коммунальных служб.

Они собирают все елки и сосны, оставшиеся после торговцев, и отправляют их в теплицы "Горзелентреста".

Там деревья измельчат и используют для выращивания саженцев растений, которые в будущем переберутся на улицы Одессы.

Однако это слабое утешение по сравнению с тем, сколько стройных елочек погибло ради одной-единственной ночи в году.

Полицейские обещают штрафовать тех продавцов елок, которые не убирают за собой.

Напомним, цены на елки заставят одесситов потерять дар речи: сколько стоят новогодние красавицы

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