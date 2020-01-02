Закон предполагал, что санкции заработают уже с 1 января 2020 года

В Одесской области водителей ждут крупные штрафы, которые сели за руль в нетрезвом виде

Как пишет Politeka.net об этом сообщается на сайте президента Украины.

В частности, 1 июля 2020 года в силу вступит закон об ужесточении ответственности для водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде, наркотическом опьянении или под действием лекарств, которые снижают внимание.

Обратим внимание, что помимо крупных штрафов - от 1 до 2 тыс. не облагаемых минимумов доходов граждан (а это от 17000 до 34000 гривен), безответственным водителям грозит лишение прав на 3 года.

Если водителя снова поймают пьяным за рулем, при повторном нарушении сумма штрафа увеличивается до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан - то есть до 51 000 грн

Что касается ДТП с тяжкими последствиями, то тут предусмотрена криминальная ответственность.

Отмечается, что состояние опьянения будет считаться уголовным правонарушением с упрощенным досудебным расследованием.

Изначально закон должен был вступить в силу 1 января, но 18 декабря 2019 года Президент Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке введения института уголовного проступка, в котором и прописала данная ответственность, на 1 июля.

Ранее мы сообщали, что одесских водителей будут карать за парковки на местах электрокаров.

Соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Теперь водителей, которые посягнули и припарковали свое авто на месте, отведенном для заправки электрокара, будет ждать штраф в размере от 340 до 510 гривен.

О том, что это именно паркоместо для электрокаров должны свидетельствовать специальные дорожные знаки или дорожная разметка.

Отметим, что президент подписал соответствующий закон, который был принят еще 11 июля и стал одним из последних законодательных актов, утвержденных парламентом старого созыва.

Напомним, названы самые опасные автомобили для водителя и пассажиров.

А еще Politeka писала, что Слуги народа решили добить украинских водителей.

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