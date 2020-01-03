Одесситы просят президента Владимира Зеленского пересмотреть пенсионный закон и вернуть возможность выхода на заслуженный отдых в 55 лет

Как пишет Politeka.net, петиция появилась на сайте главы государства.

Ее автором выступила Ирина Черная.

В обращении она просит пересмотреть законопроект № 0972 про пенсионный возраст и вернуть женщинам возможность выйти на пенсию с 55 лет.

«В этом возрасте уже нет здоровья работать и на работу никто не хочет брать. Как жить? Только выживать. Да и пенсия нищенская, разве стоит на этом экономить? Женщины Украины Вам спасибо скажут, если вы продлите возможность выйти на пенсию в 55 лет, - говорится в петиции.

Напомним, что ранее жительницы Украины имели право выйти на пенсию в 55 лет, а мужчины - в 60. С 2011 года пенсионный возраст постепенно начали повышать - ежегодно на шесть месяцев.

Ранее, одесситы пожаловались на низкое качество бытового газа. Особенно страдают те, у кого имеется автономное отопление и газовые колонки

Соотвествующая петиция появилась на сайте президента Украины.

Автором документа является Елена Лисюченко, которая подчеркнула, что несмотря на то, что цена газа для населения уменьшилась, счета меньше не стали.

Поэтому одесситка обратилась с просьбой к президенту Владимиру Зеленскому и администрации инициировать тотальную проверку качества газа для населения, именно после прохождения распределительных станций районных газовых учреждений.

«По сравнению с прошлыми годами качество газа ухудшается, теплоемкость его уменьшается, время приготовления пищи существенно увеличивается, а домашние отопительные котлы значительно чаще выключаются через аварийные режимы из-за примесей - воздух под давлением и т.д., - говорится в петиции.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

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