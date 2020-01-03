С 1 марта одесские школы перейдут на новую систему питания

Как пишет Рoliteka.net, об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке руководитель департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

Для этого в одесской мэрии создали рабочую группу, которая определит, каким именно должно быть питание детей в школах.

По словам Буйневич, в группу вошли врачи, консультанты по питанию, родители

“Наша задача – совместно посчитать и найти идеальный для одесских школ вариант”, – отметила чиновница.

Одесситы принялись бурно обсуждать перевод на новый формат питания в сети. Большинство положительно восприняли новость, отметив, что изменения нужны.

Другие родители рассказали, что в некоторых школах питание вообще отсутвует, так как не работают столовые. Они попросили разобраться с этим вопросом.

«Какая чудесная новость!! у меня младший в следующем году идет в школу и он очень любит поесть) в садике готовят очень вкусно, а вот к школе я готовилась морально, что он будет страдать. Очень хочу, чтобы получилось во всех школах!!!»,

«Мои дети в школе едят только булки и запеканки творожные. С чаем большая проблема, он ужасный везде. Даю в термосе с собой. Было бы здорово вариант с горячим кулером и чайными пакетами. По крайней мере, для старших»,

«Очень хорошая новость!

Спасибо за информативный пост! Приятно из «первых рук» узнавать о работе департамента! Изменения давно нужны!!!»,

" Если будут кормить по "Клапотенко", будет здорово,мне его идеи очень понравились 😀"

«Школа 11,до сих пор питания нет,столовая не работает!Нам бы хоть обычное питание наладили»,- пишут в сети.

Ранее мы писали, в одесских школах проходило тестирование нового способа питания — «шведский стол».

Это значит, что ученики могут самостоятельно формировать меню в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями. Также в столовой установлен вендинговый аппарат, выдающий уже готовые блюда из предоставленного меню.

Нововведения пока появились в школе №125 и новом «Европейском лицее».

Напомним, для детей ввели бесплатное питание в Одессе: кому повезло

Как сообщала Politeka, одесских школьников будут кормить по-новому: «Шведский стол», фото

Также Politeka писала, одесских школьников накормит персональный шеф-повар: «Больше никакой вермишели»