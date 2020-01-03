В этот раз продавцы навезли елок в 3 раза больше обычного

В Одессе полным ходом идет утилизация нераспроданных елок и сосен, которыми завалили город нерадивые торговцы

Об этом сообщают местные СМИ.

В частности,на предприятиии «Троянда» коммунальщики «Горзелентреста» активно перерабатывают в щепу ели и сосны.

По словам главного инженера коммунального предприятия, полученные в результате утилизации опилки предполагается в дальнейшем использовать для мульчирования почв и удобрения при выращивании цветов.

Специалист рассказал, что измельчённые хвойные заливают водой и оставляют перегнивать в течение года, а затем весь этот компост применяют при производстве рассады, высаживаемой на территории Одессы, а также в парниковом хозяйстве.

«Я очень давно работаю на предприятии, и в этом году, мне кажется, в 2-3 раза больше бросили ёлок, чем в прошлые годы. Очень много бросили… Я утром ехал в 5 часов — город был завален», — возмутился он.

По его словам, утилизация новогодних деревьев началась 2 января.

«Уже отработали два прицепа», — уточнил коммунальщик.

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Тем временем убирать хвойные завалы на улицах Одессы поручили сотрудникам коммунальных служб.

Они собирают все елки и сосны, оставшиеся после торговцев, и отправляют их в теплицы "Горзелентреста".

Там деревья измельчат и используют для выращивания саженцев растений, которые в будущем переберутся на улицы Одессы.

Однако это слабое утешение по сравнению с тем, сколько стройных елочек погибло ради одной-единственной ночи в году.

В свою очередь правоохранители обещали штрафовать тех продавцов елок, которые не убрали за собой.

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