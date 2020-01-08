В Одессе неизвестный мужчина угрожал взорвать аэропорт

Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Одесской области.

Как стало известно, рано утром в полицию поступил анонимный сигнал о том, что здания Международного аэропорта, горсовета и СБУ заминированы.

На месте работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и работники ГСЧС, которые проверяют информацию.

О подробностях в аэропорту рассказал экс-советник главы ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк.

По его словам, неизвестный мужчина заехал на микроавтобусе в аэропорт, сбив шлагбаум.

«Он был в балаклаве и куртке с надписью «Совесть». Мужчина начал кричать, что аэропорт заминирован. Его задержали, а информацию проверяют правоохранители», - сообщил Форостяк.

Он отметил, что всех сотрудников и посетителей из здания аэропорта экстренно эвакуировали.

Кроме того мы сообщали, что в Одессе террористы грозятся устроить целую серию взрывов, из-за этого силовики массово эвакуируют людей.

Об этом сообщают в Управлении Национальной полиции в Одесской области.

Информация о минировании ряда зданий в Одессе поступила на электронный адрес полиции сегодня утром во вторник.

Аноним грозится устроить целую серию взрывов.

Также мы писали, спасатели получили сообщения о минировании Чернобыльской атомной электростанции и аэропорта «Борисполь».

Сообщается, что сначала поступило сообщение о минировании ЧАЭС, позже – о минировании «Борисполя». К счастью, после обследования обоих объектов выяснилось, что никакой взрывчатки там нет.

Были открыты уголовные дела по ч. 1 ст. 259 УК Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

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