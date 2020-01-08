В Одессе неизвестный мужчина угрожал взорвать аэропорт
Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Одесской области.
Как стало известно, рано утром в полицию поступил анонимный сигнал о том, что здания Международного аэропорта, горсовета и СБУ заминированы.
На месте работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и работники ГСЧС, которые проверяют информацию.
Кароль кокетливо оголила идеальные формы в белом платье: перед таким Дан Балан не устоит
Пышногрудая Чехова расстегнула молнию и вывалила свои прелести: от таких фото тает лед
Наташу Королеву в мини засняли с российским актером, видео взорвало сеть: "Черт попутал"
Больную раком Заворотнюк настигла новая беда: "врачи делают все возможное..."
О подробностях в аэропорту рассказал экс-советник главы ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк.
По его словам, неизвестный мужчина заехал на микроавтобусе в аэропорт, сбив шлагбаум.
«Он был в балаклаве и куртке с надписью «Совесть». Мужчина начал кричать, что аэропорт заминирован. Его задержали, а информацию проверяют правоохранители», - сообщил Форостяк.
Он отметил, что всех сотрудников и посетителей из здания аэропорта экстренно эвакуировали.
Кроме того мы сообщали, что в Одессе террористы грозятся устроить целую серию взрывов, из-за этого силовики массово эвакуируют людей.
Об этом сообщают в Управлении Национальной полиции в Одесской области.
Информация о минировании ряда зданий в Одессе поступила на электронный адрес полиции сегодня утром во вторник.
Аноним грозится устроить целую серию взрывов.
Также мы писали, спасатели получили сообщения о минировании Чернобыльской атомной электростанции и аэропорта «Борисполь».
Сообщается, что сначала поступило сообщение о минировании ЧАЭС, позже – о минировании «Борисполя». К счастью, после обследования обоих объектов выяснилось, что никакой взрывчатки там нет.
Были открыты уголовные дела по ч. 1 ст. 259 УК Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).
Напомним, массовое минирование сотрясает Одессу: тысячи людей в опасности, кадры с места
Как сообщала Politeka, телефонные террористы с новой силой взялись за Одессу
Также Politeka писала, десятки людей оказались в эпицентре ЧП в Одессе, съехались все службы: что происходит