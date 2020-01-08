В сети показали, как выглядит одесское побережье после рождественских праздников

Фоторепортаж обнародовала местное издание «Думская».

8 января многие одесситы не побоялись январского мороза и с радостью прогуливаются возле моря. Большинство забавляется, тем что прикармливает чаек, однако, среди них оказались смельчаки, которые не побоялись и рискнули окунуться с студеное море.

Ресторанчики в большинстве своем пустуют. Да и зачем сидеть в четырех стенах, если можно прогуляться по Трассе здоровья, любуясь морем и не по-зимнему зелеными склонами.

Как видно на фото, выбросивший на берег танкер Delfi, так никто и не убрал. Поток любителей селфи возле кораблекрушения заметно снизился, но все равно желающих сделать фото возле танкера немало.

На кадрах показан и неприглядный Чкаловский пляжж, который городские власти отдали под застройку.

Ранее мы писали, что теплая погода в середине декабря привела к тому, что некоторые жители Одессы стали одеваться не по сезону.

Из-за аномально теплой погоды некоторые одесситы 18 и 19 декабря ходили по улицам в футболках и даже в шортах, прямо как летом.

Также мы писали, в одесской Аркадии козы пасутся прямо на мусорных баках.

Курьезный случай зафиксировали в Аркадии напротив Ротонды.

Козы в поисках пропитания залезли в мусорные контейнеры и с аппетитом жуют отходы.

По словам очевидцев, они частенько наблюдают, как животные гуляют сами, но иногда их выгуливает хозяйка. А также отметили, что надеются на то, что владелица будет лучше следить за своими животными.

Напомним, в сети появились фото заснеженной Одессы

Как сообщала Politeka, побережье Одессы покрылось сосульками гигантами.

Также Politeka писала, сильнейший шторм разрушил одесские пляжи, кадры последствий