В Одесской области, не смотря на морозы, расцвели безвременники - уникальные краснокнижные цветы

Как пишет Politeka.net, об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке сотрудник Национального природного парка «Тузловские лиманы», биолог Иван Русев.

По его словам, уникальное растение было замечено на севере от города Татарбунары в бассейне рек Кагильник и Сарата, где сохранился нераспаханным памятник археологии – курган Акмангит.

«Неожиданно для себя, недалеко от кургана, обнаружили удивительное явление для этого времени года – цветение безвременника анкарского, уникального растения из Красной книги Украины. По местному его называют – брандушки», - отметил биолог.

Рувев утверждает, что это растение считается наиболее ранним эфемероидом среди первоцветов.

«Раньше в этих краях мы его регистрировали, только начиная с февраля. А судя по состоянию некоторых цветков, можно заключить, что оно зацвело еще в конце декабря 2019 года. Основная угроза растению - антропогенная трансформация мест его произрастания, выпас, распашка и лесоразведение на степных участках, чрезмерная рекреационная нагрузка, сбор с целью продажи, выкапывания клубнелуковиц. Из-за противозаконной распашки около 80% степных участков в НПП "Тузловские лиманы", оно исчезло. Хотя 30 лет назад мы регистрировали это растение в прибрежных зонах Тузловских лиманов», - сообщил специалист.

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Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке одессит Владимир Яценко.

Снимки были сделаны в четверг, 2 января, 2020 года.

Мужчина отметил, что подснежники расцвели практически возле дома, а календула на улице Долгой.

По словам экологов, такая природная аномалия может плохо повлиять на рост и цветение растений весной.

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