Жителей Одессы и области зима не перестает удивлять аномальной погодой

Фотоснимки разместил местный информационный портал "Топор", в пятницу 8 января.

Несмотря на то, что на календаре январь месяц, природа ведет себя так, будто наступила весна. И хотя в Одесской области уже немного похолодало, по сравнению с началом зимы, природа умудрилась удивить аномалиями.

Так, например, в Болграде, что на юге региона, в январе по-весеннему зазеленели склоны. Они сплошь покрыты свежевыросшей травой.

Там же среди зимы зацвела календула.

А на местном озере Ялпуг был замечены лебеди, которые остались зимовать.

Ранее мы писали, теплая погода в середине декабря привела к тому, что некоторые жители Одессы стали одеваться не по сезону.

Из-за аномально теплой погоды некоторые одесситы 18 и 19 декабря ходили по улицам в футболках и даже в шортах, прямо как летом.

В тоже время на деревьях были замечены почки и как распускаются цветы.

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Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке одессит Владимир Яценко.

Снимки были сделаны в четверг, 2 января, 2020 года.

Мужчина отметил, что подснежники расцвели практически возле дома, а календула на улице Долгой.

По словам экологов, такая природная аномалия может плохо повлиять на рост и цветение растений весной.

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