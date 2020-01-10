Жителей Одессы и области зима не перестает удивлять аномальной погодой
Фотоснимки разместил местный информационный портал "Топор", в пятницу 8 января.
Несмотря на то, что на календаре январь месяц, природа ведет себя так, будто наступила весна. И хотя в Одесской области уже немного похолодало, по сравнению с началом зимы, природа умудрилась удивить аномалиями.
Главное за ночь: правда о катастрофе Боинга, майдан против президента и оплеуха Путину
Момент уничтожения ракетой украинского Боинга попал на видео: сенсационные кадры слили в сеть
Ким Кардашьян расслабилась дома и засветила лишнее на камеру: "ох, мама дорогая!"
Раздетую Лолиту на пляже перепутали с Волочковой: "Мужская фигура..."
Так, например, в Болграде, что на юге региона, в январе по-весеннему зазеленели склоны. Они сплошь покрыты свежевыросшей травой.
Там же среди зимы зацвела календула.
А на местном озере Ялпуг был замечены лебеди, которые остались зимовать.
Ранее мы писали, теплая погода в середине декабря привела к тому, что некоторые жители Одессы стали одеваться не по сезону.
Из-за аномально теплой погоды некоторые одесситы 18 и 19 декабря ходили по улицам в футболках и даже в шортах, прямо как летом.
В тоже время на деревьях были замечены почки и как распускаются цветы.
Также мы писали, во второй день нового года в одесских дворах зацвели подснежники
Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке одессит Владимир Яценко.
Снимки были сделаны в четверг, 2 января, 2020 года.
Мужчина отметил, что подснежники расцвели практически возле дома, а календула на улице Долгой.
По словам экологов, такая природная аномалия может плохо повлиять на рост и цветение растений весной.
Напомним, погода в Одессе резко изменится, к чему готовится
Как сообщала Politeka, синоптики ошарашили прогнозом на выходные в Одессе
Также Politeka писала, необычное явление восхитило одесситов: «скоро весна»