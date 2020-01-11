Обнародован свежий прогноз погоды в Одессе и области на субботу, 11 января

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

На протяжении всего дня небо в Одессе будет покрыто облаками. Без осадков.. Без существенных осадков.

Ветер ночью юго-западный, 5-10 м/с, днем ​​северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью от 1 °С мороза до 1 °С тепла, днем ​​6-8 °С тепла.

По Одесской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер ночью юго-западный, 5-10 м/с, днем ​​северо-западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью от 4 °С мороза до 1 °С тепла, днем ​​4-9 °С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

В этот день почитается память святых из Никомидии. Наши предки заметили, что погода в этот день указывает на погоду в июле будущего года. Если 10 января случатся снегопады и метели, то в июле будут частые дожди. Если в этот день скирды хлеба были покрыты инеем, это тоже был верный знак того, что будущее лето будет дождливым.

Ранее мы писали о о том, что жителей Одессы и области зима не перестает удивлять аномальной погодой.

Несмотря на то, что на календаре январь месяц, природа ведет себя так, будто наступила весна. И хотя в Одесской области уже немного похолодало, по сравнению с началом зимы, природа умудрилась удивить аномалиями.

Так, например, в Болграде, что на юге региона, в январе по-весеннему зазеленели склоны. Они сплошь покрыты свежевыросшей травой.

Там же среди зимы зацвела календула.

А на местном озере Ялпуг был замечены лебеди, которые остались зимовать.

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Снимки были сделаны одесситом в четверг, 2 января, 2020 года.

Мужчина отметил, что подснежники расцвели практически возле дома, а календула на улице Долгой.

По словам экологов, такая природная аномалия может плохо повлиять на рост и цветение растений весной.

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