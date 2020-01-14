Во вторник, 14 января, в Одесссе более двухсотен домов останутся без электричества

Такая информация появилась на сайте "Облэнерго", пишет Politeka.net

Причиной этому станут ремонтные работы, техническое обслуживание и монтаж оборудования. Электричество будет отсутствовать в Историческом центре, на Черемушках, Молдаванке, а также в районе Дачи Ковалевского, Золотого Берега и других районов города.

Света не будет по следующим адресам:

1-я линия

7, 124, 2/130, 128, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 224, 270

С 09:00 по 17:00

12-я Суворовская улица

9, 142/2 д, 1

С 09:00 по 17:00

14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

Полностью

С 09:00 по 17:00

3-я линия Лиманчик

6

С 09:00 по 17:00

3-я Суворовская улица

132, 135, 148, 161, 162, 163, 6/196, 175, 178, 179, 211, 223

С 09:00 по 17:00

30-я линия

3, 5, 8, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 231, 245

С 09:00 по 17:00

5-я Суворовская улица

Полностью

С 09:00 по 17:00

9-а Линия Дачи Ковалевского

12

С 09:00 по 17:00

Адмирала Лазарева улица

65, 67, 71, 76, 77, 65/7, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90

С 09:00 по 17:00

Алексеевская площадь

11, 13

С 09:00 по 17:00

Бунина улица

20, 21, 22, 27, 28, 33, 16а, 29

С 22:00 по 09:00

Вокзальный переулок

5, 11, 25

С 09:00 по 17:00

Генерала Петрова улица

13, 15, 50, 50А, 74

С 09:00 по 19:00

Героев Крут улица

12, 10а, 14а, 14, 16, 15А, 8а, 10

С 09:00 по 17:00

Греческая улица

33, 35

С 22:00 по 09:00

Дача Ковалевского улица

142, 103/4, 144, 144/1, 144/6, 144/3, 111-Н, 111/О, 103/13а13, 111/К, 103/18А, 103, 111-Л, 134, 103/17, 102, 142/5, 111/М, 132/А, 130, 144а, 103/13, 144/5, 111-Ф, 144/10, 103/18, 153/13, 119, 107, 103/5, 142/43, 103/6, 105, 103/3, 132А, 103/7, 103/14, 144/4, 103/2, 144/9, 103/1, 142а, 132, 103/16, 111/С

С 09:00 по 17:00

Екатерининская улица

3133, 31/33, 24, 25, 26, 35

С 22:00 по 09:00

Космонавтов улица

15

С 09:00 по 17:00

Космонавтов улица

19/3, 21/4, 21/3, 17, 191, 19/2, 21/2, 21/1

С 09:00 по 19:00

Космонавтов улица

13, 11В, 13б, 13а

С 09:00 по 17:00

Красный переулок

9, 7Б, 11, 7А

С 22:00 по 09:00

Манежный переулок

4

С 09:00 по 17:00

Ореховая улица

177, 196, 252

С 09:00 по 17:00

переулок Амундсена

1, 3, 5, 6

С 09:00 по 17:00

переулок Ковалевского

9

С 09:00 по 17:00

Пишоновская улица

1, 6

С 09:00 по 17:00

Просвещения улица

1/1, 150, 152, 154, 1/3, 156, 1/11, 1/24, 1/33165, 1\13203, 1/7, 160, 164, 166, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 207, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255

С 09:00 по 17:00

Ришельевская улица

11

С 22:00 по 09:00

Садиковська вулиця

31

С 09:00 по 17:00

Складская улица

21

С 09:00 по 17:00

Товарный переулок

5, 6, 7, 8, 9, 11

С 09:00 по 17:00

Чернышевского улица

5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 54, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 122/124, 94А, 134А, 13а, 132, 134, 122124

С 09:00 по 17:00

Напомним, цены на квартиры сделали резкий разворот, стремительно катятся вниз: что происходит и что будет дальше.

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