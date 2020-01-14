В Одессе с 16 января будет временно изменен маршрут троллейбуса
Такую информацию обнародовали на официальном сайте города, пишет Politeka.net
В частности, в связи с работами по благоустройству участков нового терминала аэропорта с 16 января до 31 марта вносятся временные изменения в схему движения троллейбусного маршрута № 14.
Троллейбус будет съезжать с Ивановского путепровода на улицу Святослава Рихтера и доезжать до площади Бориса Деревянко, а затем двигаться в обратную сторону.
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Потасовку зафиксировали на камеры очевидцы и разместил в сети.
Инцидент случился на днях в одесском троллейбусе, курсировавшем по маршруту №7.
Сначала между пассажирками завязалась словесная перепалка с нецензурной руганью, которая перерастала в настоящую борьбу.
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Конфликт попал на камеру телефона очевидцев и его обнародовали в местном паблике. Инцидет случился в 201 маршрутке.
Причиной словесной перепалки, которая переросла в драку стала оплата за проезд.
Маршрутчик утверждал, что не получил денег за проезд, а пассажир ему возражал. Затем она мужчины и из автобуса, вероятно для того, чтобы продолжить общение с помощью кулаков.
"Я тебе дал 10 гривен!", "Ты что, п*ц?", "Ты, старый пиз*абол!", "Чтобы ты, с*ка, за эти 7 рублей сдох!", - кричали они друг другу.
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