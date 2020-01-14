Во вторник, 14 января, многие жители Одессы неожиданно остались без воды из-за поломки

Как пишет Politeka.net, о временном прекращении подачи воды сообщает пресс-служба филиала «Инфоксводоканал».



«Сегодня около 11 часов утра в связи с необходимостью проведения ремонтных работ была временно прекращена подача воды на улицах Канатной, Малой Арнаутской, Пантелеймоновской, Белинского, Вячеслава Черновола и Складской», - говорится в сообщении.

Возобновить подачу воды в квартиры одесситов, проживающих по вышеупомянутым адресам, обещают в 19:00.

«Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства. Телефон для справок: 705-55-05, 780-55-05, 093-17-00-155, 068-905-55-05 (круглосуточно)», - отмечается на сайте.

Ранее мы писали о масштабной аварии на водопроводе в Одессе, по вине которой 90 тысяч жителей остались без воды. Об этом сообщил представитель в Одесском городском совете.

Сообщается, что всего без водоснабжения остались 3 жилищных массива на 42 улицы. Ведутся работы по восстановлению функционирования водопровода.

Также сообщалось, жители Сухого Лимана, который находится под Одессой, уже неделю сидят без воды из-за чужих долгов.

О критической ситуации рассказала жительница дачного кооператива Sue Prodan.

По словам женщины, водоснабжение отсутствует уже 7 дней. При этом местные жители, которые вовремя оплачивают за воду возмущены тем, что им предлагают оплачивать услуги за должников.

«Накопился долг, я бы сказала, должище. И отключили всех. Что делать тем, кто платил? Очень просто! Либо заплатите за должников (и всегда потом платите), либо ведите сами себе трубу из Черноморска», — пишет она.

Жительница убеждена, что такие отключения опасны для здоровья их детей.

«Это **па. Красная немытая **па наших детей. Им больно и они орут. А скоро добавится расстройство желудка из-за грязи, плохо помытой еды, если мы вообще сможем раздобыть еду. Потому что готовить мы не можем», — пишет Sue Prodan.

Напомним, на водопроводе в Одессе произошла масштабная авария

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