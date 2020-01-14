В Одессе коллекторы массово атаковали детские сады, в которые разослали фальшивые ориентировки, якобы от полиции

Как пишет Politeka.net об этом сообщила директор департамента образования и науки Одессы Елена Буйневич на своей странице в Фейсбук.

«Недавно департамент подвергся телефонной атаке коллекторов… К счастью, общение с тремя воспитателями детских садов одновременно охладило их желание перезванивать, сильны методы Макаренко, сильны. Но! Современные вышибалы долгов весьма изобретательны: на почты всех детских садов города распространили информацию якобы от ГУНП о розыске одной из заведующих, «обвиняемой» в страшном преступлении», - написала чиновница.

Она отметила, что одного из уважаемых педагогов нафотошопили и разослали ученикам.

«Эти люди не брали ничего в долг. Просто неким хамовитым придуркам кажется, что именно они должны выбить долг у своего коллеги. Понимаю, что никак не могу предотвратить эту лавину безнаказанной ерунды, смущает лишь то, что находятся верящие в нее. Честно говоря, люди подобной извращенной ветви этой профессии вызывают брезгливость», - сообщила Буйневич и призвала одесситов фильтровать информацию и не верить в подобные фейки

В комментариях пользователи сети стали обсуждать ситуацию ариях и делится своим опытом.

«Я с ними борюсь уже почти три года, заведующей объяснил кто они такие, перестали звонить, так как поняли, что их пошлют далеко и надолго :) их бояться не стоит, все должно быть в рамках закона, вот и всё, я тоже на брал ни одного кредита онлайн, а они слабоваты на ум и законы, жаль, что набирают туда ребят студентов, которым надо немного заработать, вот и идут на любые методы»,

«Да, это факт! Из меня так "выбили" чужой долг. Я работала в педине тогда. Так телефон отдела кадров поставили на жесткий перезвон (каждые пять минут), якобы я взяла деньги в кредит (хотя деньги взяла моя знакомая, а мой телефон указала им вообще без моего ведома). Но кому это интересно???»,

«Кошмар с которым мы к сожалению живем»,

«Мой знакомый тоже написал номер телефона мой когда брал кредит, а потом исчез и не платит ничего.

После этого мне сначала с банка звонили , вежливо общались.

А потом позвонили отморозки, сказали что долги выкупил местный бандюк и теперь я ему должна отдать все деньги с процентами.

На второй раз когда они мне позвонили , я перед разговором сказала что включаю запись разговора , они сразу положили трубку и больше не звонили", - пишут одесситы.

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