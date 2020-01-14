В одесском парке жители играют в снежки и лепят снеговиков, не смотря на то, что снегопада не было
Соответствующие снимки разместили местные СМИ.
На выходных в Одессе было по-весеннему тепло и солнечно. Тем не менее в парке Шевченко на одной из детских площадок выросли огромные горы снега.
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Родители вместе с детьми стали играть в снегу, успели слепить снеговиков и даже пытались обустроить снежную горку для самых маленьких.
Как оказалось, с катка, который расположен в Лунапарке, счищают верхний, покромсаный лезвиями коньков, слой вот такого снега. Его вывозят на детскую площадку рядом, чтобы обрадовать детей.
Ранее мы уже писали, что в Одессе среди зимы зацвели подснежники.
Снимки были сделаны одесситом в четверг, 2 января, 2020 года.
Мужчина отметил, что подснежники расцвели практически возле дома, а календула на улице Долгой.
По словам экологов, такая природная аномалия может плохо повлиять на рост и цветение растений весной.
Тем временем, в Одесской области вслед за подснежниками выросли грибы.
Аномальное для января месяца явление зафиксировали в Национальном природном парке «Тузловськие лимани», 9 января.
Еще об одной аномалии мы сообщали ранее. А именно, 7 января, на Рождество, недалеко от Татарбунар на одном из самых крупных курганов Бессарабии расцвели весенние краснокнижные первоцветы.
«Неожиданно для себя, недалеко от кургана, обнаружили удивительное явление для этого времени года – цветение безвременника анкарского, уникального растения из Красной книги Украины. По местному его называют – брандушки», - написал на своей странице в Фейсбуке биолог Иван Русев.
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