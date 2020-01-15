Сильнейший туман не позволяет приземлиться самолетам в одесском аэропорту

Об этом сообщает местное издание "Думская", в среду, 15 января.

Согласно информации, Boeing 737-800, следовавший из египетского Шарм-эль-Шейха не стал рисковать и ушел в зону ожидания. Вскоре самолет отправился в "Борисполь", так как посадка в таких погодных условиях была невозможной.

В тоже время пресс-служба одесского аэропорта пояснила, что туман был настолько густой, что видимость составила всего 100 метров.

Кроме того, были отменены все рейсы из Стамбула. Борт из Тель-Авива тоже временно отменили.

Отмечается, что переохлажденный туман при температуре воздуха минус 2 градуса по Цельсию является большой проблемой для летчиков. Видимость в зоне посадки составляет не более 200 метров, вертикальная видимость - не более 60 метров.

А тем временем синоптики сообщили, что погода в Одессе порадует жителей плюсовой температурой.

Согласно прогнозу, в среду, 15 января, в Одессе будет ожидаться переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-2 °С тепла, днем 5-7 °С тепла.

По Одесской области - переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3 °С мороза до 2 °С тепла, днем ​​2-7 °С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

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