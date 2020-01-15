В одной из одесских школ учительница побила ученика

Как пишет Politeka.net, инцидент произошел в частной школе "Интерактив", которая находится на поселке Котовского. Об этом на страницах соцсетей рассказала мать пострадавшего ученика Наталья Гункинова и выложила соответствующие кадры. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Женщина рассказала что ее восьмилетний сын, ученик этой школы, во время урока попросился в туалет, однако преподаватель не разрешила выйти. Тогда мальчик не выдержал и сам вышел из класса. Учительница выгнала ребенка, а затем избила его во дворе школы. Избиение зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения.

После инцидента школьник начал жаловаться на боли в животе.

По словам матери, ее сыну недавно делали операцию, а после того, как его избила учительница, врачи поставили диагноз "ушиб паха".

Когда мать обратилась к руководству школы, чтобы получить извинения, выяснилось, что учительницу уже уволили, поэтому ни извиняться, ни компенсировать моральные потери никто не собирается.

Обратим внимание, что в классе, где учится мальчик, только восемь учеников. А стоимость обучения в этой частной школе стоит 9 тысяч гривен в месяц, плюс родители дополнительно платят за поступление в школу и факультативные занятия.

В комментариях пользователи сети мгновенно включились в бурное обсуждение инцидента. Многие возмущены поведением преподавателя, однако нашли и такие, кто встал на ее защиту, утверждая, что дети сами провоцируют своим дерзким поеведение.

« Что это за отношение преподавателя к ребенку?! Как будто не учитель, ханыга с подворотни. Тем более за такие деньги, что люди платят за эту так называемую "школу",

«Даже если и виновен в чем-то ребёнок наказывать имеют право родители а что она себе возомнила директор тоже покрывает потому-что репутация учреждения ну я надеюсь написали заявление на её и директора и ещё вопрос это кто-то снимал или камера видео наблюдения»,

«Видео случайно увидели. На жалобы детей что на них там орут, дергают за уши, закрывают в туалете и выключают свет. Родители не особо реагировали, так не верили»,- пишут в сети.

К сожалению у нас чп, учились в частной школе Интерактив, и вот как издеваются там учителя над нашими детьми! К сожалению директор школы Александр Васильевич прокомментировал : « мы разговаривали с юристами и видео ускоренно, ну и преподаватель не бьет ребенка коленом в пах»? Руки у меня до сих пор трясутся! Gepostet von Natalia Gynkinova am Freitag, 10. Januar 2020

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