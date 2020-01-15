В центре Одессы от старинного дома отвалился кусок фасада и угодил прямо в голову девушке, которая проходила мимо в этот момент

Как пишет Politeka.net, происшествие случилось на улице Успенской, 10.

Об этом рассказала родственница пострадавшей Екатерина Агафонова-Доброер на своей странице в Facebook.

По ее словам, когда девушка проходила по Успенской, она услышала шум и попыталась отбежать от здания. Но отвалившийся кусок карниза, затормозив от удара об балкон, упал прямо на нее.

«Благодаря этому удар был не такой сильный, как мог бы быть. Она потеряла сознание, рассекла голову», - отметила родственница.

Тем временем, очевидцы сразу вызвали скорую помощь и потерпевшую отвезли в больницу.

Также о происшествии сообщили в полицию, однако неизвестно, понесет ли кто-то ответственность за это.

«Мы ходим под этими домами каждый день, с детьми, колясками. Часто автомобили паркуются так, что на безопасное расстояние от дома отойти просто нет возможности.

Берегите себя - надевайте шлемы», - добавила в заключении женщина.

В комментариях под постом , одесситы выразили негодование, отметив, что это не первый случай обрушения, также пожелали скорейшего выздоровления потерпевшей.

«Тихий ужас. Вот так идешь по своим делам, а на голову здание сыпется...а если ребенок маленький ,,на него упадет....Сестре скорейшего выздоровления!»,

«К сожалению большинство домов старого фонда (центр города) представляют опасность обрушения :( Если дом принадлежит ОСМД, то ремонтом и восстановлением таких домов должен заниматься управляющий данного ОСМД, если дом принадлежит ЖЭКу (А сейчас это управляющие компании), то они отвечают за состояние дома, но только на бумаге. Добиться от них каких-либо работ практически не возможно. Только через суд :( . Сестре скорейшего выздоровления!»,

«Тоже на этой улице почти пострадал в прошлом году сын, упало рядом и то благодаря тому, что кошка была на тротуаре, пришлось обходить.- пишут в сети.

Напомним, на молодую женщину с малышом на руках обвалился кусок балкона.

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