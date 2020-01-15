Сегодня, 15 января, жители поселка Котовского на целый день остались без воды
Как пишет Politeka.net, о временном прекращении подачи водоснабжения сообщает пресс-служба филиала «Инфоксводоканал».
Как стало известно, отключение связанно с необходимостью проведения работ по замене задвижки диаметром 600 мм по адресу ул.Семена Палия, 25.
Из-за этого с 15 января 2020 года с 09:00 была прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Крымская, 56-70,
- Семена Палия, 80-96, 25, 103-В, 141-151;
- Академика Заболотного, 35-55;
- Марсельская, 35-37;
- 40 лет Обороны Одессы, 8;
- Десантный бульвар 1-3, 2-18;
- Южная дорога, 5а;
- с.Крыжановка 1-3 (Лиманский район).
Возобновить подачу воды в квартиры одесситов, проживающих по вышеупомянутым адресам, обещают в 22:00.
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Ранее мы писали о масштабной аварии на водопроводе в Одессе, по вине которой 90 тысяч жителей остались без воды. Об этом сообщил представитель в Одесском городском совете.
Сообщается, что всего без водоснабжения остались 3 жилищных массива на 42 улицы. Ведутся работы по восстановлению функционирования водопровода.
Также сообщалось, жители Сухого Лимана, который находится под Одессой, уже неделю сидят без воды из-за чужих долгов.
О критической ситуации рассказала жительница дачного кооператива Sue Prodan.
По словам женщины, водоснабжение отсутствует уже 7 дней. При этом местные жители, которые вовремя оплачивают за воду возмущены тем, что им предлагают оплачивать услуги за должников.
«Накопился долг, я бы сказала, должище. И отключили всех. Что делать тем, кто платил? Очень просто! Либо заплатите за должников (и всегда потом платите), либо ведите сами себе трубу из Черноморска», — пишет она.
Жительница убеждена, что такие отключения опасны для здоровья их детей.
«Это **па. Красная немытая **па наших детей. Им больно и они орут. А скоро добавится расстройство желудка из-за грязи, плохо помытой еды, если мы вообще сможем раздобыть еду. Потому что готовить мы не можем», — пишет Sue Prodan.
Напомним, на водопроводе в Одессе произошла масштабная авария
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