Сегодня, 15 января, жители поселка Котовского на целый день остались без воды

Как пишет Politeka.net, о временном прекращении подачи водоснабжения сообщает пресс-служба филиала «Инфоксводоканал».

Как стало известно, отключение связанно с необходимостью проведения работ по замене задвижки диаметром 600 мм по адресу ул.Семена Палия, 25.

Из-за этого с 15 января 2020 года с 09:00 была прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

Крымская, 56-70,

Семена Палия, 80-96, 25, 103-В, 141-151;

Академика Заболотного, 35-55;

Марсельская, 35-37;

40 лет Обороны Одессы, 8;

Десантный бульвар 1-3, 2-18;

Южная дорога, 5а;

с.Крыжановка 1-3 (Лиманский район).

Возобновить подачу воды в квартиры одесситов, проживающих по вышеупомянутым адресам, обещают в 22:00.

Ранее мы писали о масштабной аварии на водопроводе в Одессе, по вине которой 90 тысяч жителей остались без воды. Об этом сообщил представитель в Одесском городском совете.

Сообщается, что всего без водоснабжения остались 3 жилищных массива на 42 улицы. Ведутся работы по восстановлению функционирования водопровода.

Также сообщалось, жители Сухого Лимана, который находится под Одессой, уже неделю сидят без воды из-за чужих долгов.

О критической ситуации рассказала жительница дачного кооператива Sue Prodan.

По словам женщины, водоснабжение отсутствует уже 7 дней. При этом местные жители, которые вовремя оплачивают за воду возмущены тем, что им предлагают оплачивать услуги за должников.

«Накопился долг, я бы сказала, должище. И отключили всех. Что делать тем, кто платил? Очень просто! Либо заплатите за должников (и всегда потом платите), либо ведите сами себе трубу из Черноморска», — пишет она.

Жительница убеждена, что такие отключения опасны для здоровья их детей.

«Это **па. Красная немытая **па наших детей. Им больно и они орут. А скоро добавится расстройство желудка из-за грязи, плохо помытой еды, если мы вообще сможем раздобыть еду. Потому что готовить мы не можем», — пишет Sue Prodan.

Напомним, на водопроводе в Одессе произошла масштабная авария

Как сообщала Politeka, как выглядит Одесса после обильного дождя

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