Вечером во вторник, 14 января, плотный туман окутал Одессу

И не смотря на то, что туман создал немало трудностей для водителей автомобилей, для фотолюбителей это стало очередным поводом сделать отличные фотографии одесских пейзажей.

Фоторепортаж исторической части города показал информационный портал УСИ.

На кадрах видно, как прохожие ходят в молочной мгле, здания похожи на дома-призраки, а время будто замерло.

При этом ночные улицы туман окутал настолько сильно, что сделал город практически невидимым.

Тем временем синоптики сообщили, чо в среду, 15 января, в Одессе также будет туманно.

Согласно прогнозу, в городе будет ожидаться переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-2 °С тепла, днем ​​5-7 °С тепла.

По Одесской области - переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3 °С мороза до 2 °С тепла, днем ​​2-7 °С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

В патрульной полиции напоминают водителям, что главное следствие тумана – существенное снижение видимости, туман негативно сказывается на безопасности, провоцируя повышенный риск создания аварийных ситуаций на дорогах.

«Водители, придерживайтесь безопасной дистанции, не превышайте скорость движения, воздерживайтесь от резкого торможения, нарушений правил обгона, маневрирования. Кроме того, двигайтесь только с включенными габаритными огнями, ближним светом или противотуманными фарами», — отмечают в патрульной полиции.

Пешеходам следует воздержаться от резкого выхода на проезжую часть, даже на переходах, поскольку не всегда водитель из-за плотного тумана успевает отреагировать на сигнал светофора и дорожную ситуацию.

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