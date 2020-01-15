На днях неизвестные разбили стекло и проникли в автомобиль, который принадлежит прокурору Одесской области Вихору Максиму

Об этом сообщил активист Константин Цховребашвили в Фейсбук, пишет

Politeka.net

По словам общественника, злоумышленники проникли в багажник автомобиля марки Вольво, что конкретно украли, не сообщается. Также он отметил, что это уже второй случай за месяц.

Надо отметить, что в полиции подтвердили информацию о нападении, при этом уточнив в, что из авто ничего не пропало.

«Заявление прокурор не писал, поскольку кражи не было, но стекла, действительно, ему били», — сообщили в полиции.

Обратим внимание, что согласно декларации прокурор Максим Вихорь личных автомобилей не имеет.

Ранее мы писали, в Одессе соратнику Труханова сожгли внедорожник и магазин.

Как стало известно, владельцем сожженного магазина является ближайший соратник мэра Одессы Геннадия Труханова Александр Ахмеров.

Пожар в магазине чая и кофе «Купаж», который расположен на улице Сегедской, вспыхнул около 6 утра.

Очевидцы рассказали, что перед возгоранием видели, как двое неизвестных чем-то облили торговый павильон.

Днем ранее очевидцы видели, как припаркованный внедорожник подожгли при помощи бутылки с зажигательной смесью.

Напомним, в центре Одессы подожгли авто экс-регионала, фото

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