На днях неизвестные разбили стекло и проникли в автомобиль, который принадлежит прокурору Одесской области Вихору Максиму
Об этом сообщил активист Константин Цховребашвили в Фейсбук, пишет
По словам общественника, злоумышленники проникли в багажник автомобиля марки Вольво, что конкретно украли, не сообщается. Также он отметил, что это уже второй случай за месяц.
Надо отметить, что в полиции подтвердили информацию о нападении, при этом уточнив в, что из авто ничего не пропало.
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«Заявление прокурор не писал, поскольку кражи не было, но стекла, действительно, ему били», — сообщили в полиции.
Обратим внимание, что согласно декларации прокурор Максим Вихорь личных автомобилей не имеет.
Ранее мы писали, в Одессе соратнику Труханова сожгли внедорожник и магазин.
Как стало известно, владельцем сожженного магазина является ближайший соратник мэра Одессы Геннадия Труханова Александр Ахмеров.
Пожар в магазине чая и кофе «Купаж», который расположен на улице Сегедской, вспыхнул около 6 утра.
Очевидцы рассказали, что перед возгоранием видели, как двое неизвестных чем-то облили торговый павильон.
Днем ранее очевидцы видели, как припаркованный внедорожник подожгли при помощи бутылки с зажигательной смесью.
Напомним, в центре Одессы подожгли авто экс-регионала, фото
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