В Одесской области с результате ЧП из школы эвакуировали всех детей
Как пишет Politeka.net, об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент случился в среду, 15 января, в городе Килие.
По рассказам местных спасателей, около 11:30 в службу «101» поступило сигнал о том, что в школе №4 произошло возгорание.
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По прибытию на место вызова было установлено, что произошло возгорание в электрощитовой, которая пристроена к учебному заведению
Чтобы избежать жертв, учеников и сотрудников сразу эвакуировали.
Отметим, что огонь распространился всего на 2 кв. м, который через 20 минут потушили сотрудники ГСЧС. Пострадавших нет.
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Сигнал о пожаре поступил в 12:30.
Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что произошло сильное задымление и возгорание в раздевалке, которая располагается в подвальном помещении 2-этажного здания школы.
Сообщается, что из школы эвакуировали 123 ребенка и 43 сотрудников еще до приезда пожарных.
Возгорание на общей площади 30 кв м удалось потушить в 13:10.
«Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается», — сообщили спасатели и добавили, что
пожар в школе тушили 45 человек и 11 единиц техники.
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