В четверг, 16 января, многие жители Одессы останутся без электричества

Такая информация появилась на сайте "Облэнерго", пишет Politeka.net

Причиной этому станут плановые ремонтные работы электросетей.

Электричество будет отсутствовать в Историческом центре, на поселке Котовского, в районе Дачи Ковалевского и других районах города.

Света не будет по следующим адресам:

1-я линия

2/130, 7, 124, 128, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 224, 270

С 09:00 по 17:00

12-я Суворовская улица

9, 142/2 д, 1

С 09:00 по 17:00

14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

Полностью

С 09:00 по 17:00

3-я линия Лиманчик

6

С 09:00 по 17:00

3-я Суворовская улица

132, 135, 148, 161, 162, 163, 6/196, 175, 178, 179, 211, 223

С 09:00 по 17:00

30-я линия

3, 5, 8, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 231, 245

С 09:00 по 17:00

5-я Суворовская улица

Полностью

С 09:00 по 17:00

9-а Линия Дачи Ковалевского

12

С 09:00 по 17:00

Бунина улица

34, 35, 37, 39

С 09:00 по 17:00

Гаванная улица

1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13

С 09:00 по 17:00

Греческая площадь

1

С 09:00 по 17:00

Греческая улица

23, 30, 31, 32, 36, 38, 40, 26/28, 43, 45, 46, 50, 52

С 09:00 по 17:00

Дача Ковалевского улица

142, 103/4, 111/О, 103/13а13, 111/К, 103/18А, 103, 111-Л, 134, 103/17, 102, 142/5, 111/М, 132/А, 130, 144а, 103/13, 111/С, 111-Ф, 144/10, 103/18, 144/5, 111-Н, 144/1, 144/6, 144/3, 153/13, 119, 107, 103/5, 142/43, 103/6, 105, 103/3, 132А, 103/7, 103/14, 144/4, 103/2, 144/9, 103/1, 142а, 132, 103/16, 144

С 09:00 по 17:00

Дерибасовская улица

18, 20

С 09:00 по 17:00

Екатерининская улица

14, 18, 19, 20, 21, 22

С 09:00 по 17:00

Красный переулок

1, 3

С 09:00 по 17:00

Ланжероновская улица

19, 21, 26, 28

С 09:00 по 17:00

Ореховая улица

177, 196, 252

С 09:00 по 17:00

переулок Амундсена

1, 3, 5, 6

С 09:00 по 17:00

переулок Вице-адмирала Жукова

7, 9

С 09:00 по 17:00

переулок Ковалевского

9

С 09:00 по 17:00

переулок Маяковского

1

С 09:00 по 17:00

Пишоновская улица

1, 6

С 09:00 по 17:00

Просвещения улица

1/1, 150, 152, 154, 156, 160, 164, 1/11, 1/24, 1/33165, 1\13203, 1/3, 1/7, 166, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 207, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255

С 09:00 по 17:00

Ришельевская улица

12, 14

С 09:00 по 17:00

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