В четверг, 16 января, многие жители Одессы останутся без электричества
Такая информация появилась на сайте "Облэнерго", пишет Politeka.net
Причиной этому станут плановые ремонтные работы электросетей.
Электричество будет отсутствовать в Историческом центре, на поселке Котовского, в районе Дачи Ковалевского и других районах города.
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Света не будет по следующим адресам:
1-я линия
2/130, 7, 124, 128, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 224, 270
С 09:00 по 17:00
12-я Суворовская улица
9, 142/2 д, 1
С 09:00 по 17:00
14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
Полностью
С 09:00 по 17:00
3-я линия Лиманчик
6
С 09:00 по 17:00
3-я Суворовская улица
132, 135, 148, 161, 162, 163, 6/196, 175, 178, 179, 211, 223
С 09:00 по 17:00
30-я линия
3, 5, 8, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 231, 245
С 09:00 по 17:00
5-я Суворовская улица
Полностью
С 09:00 по 17:00
9-а Линия Дачи Ковалевского
12
С 09:00 по 17:00
Бунина улица
34, 35, 37, 39
С 09:00 по 17:00
Гаванная улица
1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13
С 09:00 по 17:00
Греческая площадь
1
С 09:00 по 17:00
Греческая улица
23, 30, 31, 32, 36, 38, 40, 26/28, 43, 45, 46, 50, 52
С 09:00 по 17:00
Дача Ковалевского улица
142, 103/4, 111/О, 103/13а13, 111/К, 103/18А, 103, 111-Л, 134, 103/17, 102, 142/5, 111/М, 132/А, 130, 144а, 103/13, 111/С, 111-Ф, 144/10, 103/18, 144/5, 111-Н, 144/1, 144/6, 144/3, 153/13, 119, 107, 103/5, 142/43, 103/6, 105, 103/3, 132А, 103/7, 103/14, 144/4, 103/2, 144/9, 103/1, 142а, 132, 103/16, 144
С 09:00 по 17:00
Дерибасовская улица
18, 20
С 09:00 по 17:00
Екатерининская улица
14, 18, 19, 20, 21, 22
С 09:00 по 17:00
Красный переулок
1, 3
С 09:00 по 17:00
Ланжероновская улица
19, 21, 26, 28
С 09:00 по 17:00
Ореховая улица
177, 196, 252
С 09:00 по 17:00
переулок Амундсена
1, 3, 5, 6
С 09:00 по 17:00
переулок Вице-адмирала Жукова
7, 9
С 09:00 по 17:00
переулок Ковалевского
9
С 09:00 по 17:00
переулок Маяковского
1
С 09:00 по 17:00
Пишоновская улица
1, 6
С 09:00 по 17:00
Просвещения улица
1/1, 150, 152, 154, 156, 160, 164, 1/11, 1/24, 1/33165, 1\13203, 1/3, 1/7, 166, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 207, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255
С 09:00 по 17:00
Ришельевская улица
12, 14
С 09:00 по 17:00
Напомним, цены на квартиры сделали резкий разворот, стремительно катятся вниз: что происходит и что будет дальше.
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