Жители в восторге от увиденного

В четверг, 16 января, густой туман окутал город Болград в Одесской области и создал для жителей ощущение сказки

Фоторепортаж обнародовали местные СМИ.

На кадрах видно, как иней украсил причудливыми узорами деревья и растения, превратив город в настоящую зимнюю сказку.

При этом общая видимость на расстоянии упала до минимума.

Предлагаем вашему вниманию небольшую фотоподборку красивых пейзажей.

А тем временем синоптики сообщили, что в четверг, 16 января, погода в Одессеи области будет необычно теплой, как для января.

По данным метеорологов, в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-3 °С тепла, днем 4-6 °С тепла.

По Одесской области синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 2 °С мороза до 3 °С тепла, днем 3-8 °С тепла.

На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.

В патрульной полиции напоминают водителям, что главное следствие тумана – существенное снижение видимости, туман негативно сказывается на безопасности, провоцируя повышенный риск создания аварийных ситуаций на дорогах.

«Водители, придерживайтесь безопасной дистанции, не превышайте скорость движения, воздерживайтесь от резкого торможения, нарушений правил обгона, маневрирования. Кроме того, двигайтесь только с включенными габаритными огнями, ближним светом или противотуманными фарами», — отмечают в патрульной полиции.

Пешеходам следует воздержаться от резкого выхода на проезжую часть, даже на переходах, поскольку не всегда водитель из-за плотного тумана успевает отреагировать на сигнал светофора и дорожную ситуацию.

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