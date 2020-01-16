В Одессе историческую надпись об известном меценате закрывает установленный кондиционер

Об этом сообщил на страницах соцсетей краевед Дмитрий Жданов, пишет Politeka.net

Речь идет о надписи об известном одесском купце и меценате Федоре Маврокордато на улице Старопортофранковской, 30. Ее уже два года закрывает установленный на фасаде кондиционер.

По словам Жданова, избавиться от кондиционера не помогают даже жалобы в ЖКС.

«Предписание на демонтаж хозяева квартиры проигнорировали, а ЖКС не использует обещанные меры административного наказания», - сообщил мужчина.

Стоит отметить, что Федор Маврокордато был известным в Одессе греческим купцом. На Старопортофранковской он за свои средства построил и содержал приют для слепых детей. Также в центре города находится доходный дом Маврокордато, который знаменит самым длинным балконом.

Ранее мы писали, в центре Одессы от старинного дома отвалился кусок фасада и угодил прямо в голову девушке, которая проходила мимо в этот момент.

Происшествие случилось на улице Успенской, 10.

Об этом рассказала родственница пострадавшей Екатерина Агафонова-Доброер на своей странице в Facebook.

По ее словам, когда девушка проходила по Успенской, она услышала шум и попыталась отбежать от здания. Но отвалившийся кусок карниза, затормозив от удара об балкон, упал прямо на нее.

«Благодаря этому удар был не такой сильный, как мог бы быть. Она потеряла сознание, рассекла голову», - отметила родственница.

Тем временем, очевидцы сразу вызвали скорую помощь и потерпевшую отвезли в больницу.

Также о происшествии сообщили в полицию, однако неизвестно, понесет ли кто-то ответственность за это.

«Мы ходим под этими домами каждый день, с детьми, колясками. Часто автомобили паркуются так, что на безопасное расстояние от дома отойти просто нет возможности.

Берегите себя - надевайте шлемы», - добавила в заключении женщина.

Напомним, на молодую женщину с малышом на руках обвалился кусок балкона.

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