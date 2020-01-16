В центре Одессы произошло очередное обрушение карниза

Соответствующие снимки разместили очевидцы в соцсетях, пишет Politeka.net

На этот раз инцидент произошел на улице Канатной в районе стадиона Спартак.

Со старинного здания обрушили куски карниза прямо на пешеходную зону.

К счастью, о пострадавших не сообщается.

Ранее мы писали, в центре Одессы от старинного дома отвалился кусок фасада и угодил прямо в голову девушке, которая проходила мимо в этот момент.

Происшествие случилось на улице Успенской, 10.

Об этом рассказала родственница пострадавшей Екатерина Агафонова-Доброер на своей странице в Facebook.

По ее словам, когда девушка проходила по Успенской, она услышала шум и попыталась отбежать от здания. Но отвалившийся кусок карниза, затормозив от удара об балкон, упал прямо на нее.

«Благодаря этому удар был не такой сильный, как мог бы быть. Она потеряла сознание, рассекла голову», - отметила родственница.

Тем временем, очевидцы сразу вызвали скорую помощь и потерпевшую отвезли в больницу.

Также о происшествии сообщили в полицию, однако неизвестно, понесет ли кто-то ответственность за это.

«Мы ходим под этими домами каждый день, с детьми, колясками. Часто автомобили паркуются так, что на безопасное расстояние от дома отойти просто нет возможности.

Берегите себя - надевайте шлемы», - добавила в заключении женщина.

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Аварийное место обнаружено на Приморском бульваре.

Кронштейн с лепниной в виде льва заметно отходит от площадки балкона и может рухнуть.

Напомним, на молодую женщину с малышом на руках обвалился кусок балкона.

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