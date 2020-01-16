В Одессе копы задержали мужчину, который позвонил и сообщил о минировании супермаркета
Как пишет Politeka.net, об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.
По словам правоохранителей, вечером 15 января неизвестный сообщил в полицию о заминировании супермаркета на проспекте Шевченко, 19.
Отмечается, что после нескольких часов обследования никаких взрывных устройств специалисты не обнаружили.
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По горячим следам копы задержали пьяного 47-летнего «минера».
«Мужчина признался, что это он оставил анонимное сообщение о взрывчатке. Он объяснил, что таким образом решил отомстить охранникам, которые не пускали его в супермаркет», - рассказали в полиции.
Сведения по факту заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объекта собственности внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины.
Лже-минера поместили в СИЗО. Ему грозит наказание от двух до шести лет тюрьмы.
Еще один инцидент случился на прошлой недели в Одессе.
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Происшествие случилось, 8 января, в аэропорту Одессы.
В полиции отметили, что он находился в неадекватном состоянии. Его срочно задержали.
Дебоширом оказался 26-летний местный житель, у которого также было найдено пневматическое оружие.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 259 УК Украины (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности).
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