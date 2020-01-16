17 января, некоторые жители Одессы на целый день останутся без воды

Как пишет Politeka.net, о временном прекращении подачи водоснабжения сообщает пресс-служба филиала «Инфоксводоканал».

Как стало известно, отключение будет связано связанно с необходимостью проведения работ по замене задвижки диаметром 250 мм и участка водопровода по адресу ул.Академика Заболотного, 16, 17 января 2020 года.

В связи с этим в 09:00 будет прекращена подача воды жителям по следующим адресам:

Академика Заболотного, 4-28,

Жолио Кюри, 68-72,

Давида Ойстраха, 13-23.

Возобновить подачу воды в квартиры одесситов, проживающих по вышеупомянутым адресам, обещают в 22:00.

"Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства", - говорится в обращении.

Ранее мы сообщали о том, что 20 января некоторые жители Одессы на целый день останутся без газа. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

На сайте отметили, что в связи с дополнительными работами на распределительном газопроводе среднего давления проведения ремонтных работ по улице Вице-Адмирала Азарова переносятся и будут выполняться 20 января 2020 года с 10:00 до 17:30.

Отключение газа коснется людей, проживающих по следующим адресам:

ул. Вице-Адмирала Азарова , 13 население

ул. Вице-Адмирала Азарова , 13, кв. 69, 70 индивидуальное отопление, квартиры

ул. Вице-Адмирала Азарова , 13-а население

ул. Вице-Адмирала Азарова , 13/1 – 13/10 население

ул. Вице-Адмирала Азарова , 13 крышная котельная

Кроме того, 21 января в связи с проведением ремонтных работ газ отключат горожанам, проживающим по следующим адресам:

улица Василия Стуса, 2Б/1А, 2Б/2, 2Б/3, 2Б/4, 2Д, 2Д/2;

улица Мельницкая, 32В.

Возобновить газоснабжение планируют к 18:00

Напомним, на водопроводе в Одессе произошла масштабная авария

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