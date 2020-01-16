В Одессе во время реконструкции спуска Маринеско обнаружили старинную мостовую, которую в советские годы попросту заасфальтировали толстым слоем

Соответствующие снимки обнародовал информационный портал «Пассажирский транспорт».

Как стало известно, гранитную брусчатку начала ХХ века вскрыли на спуске Маринеско и на улице Ольгиевской во время работ.

Ее во второй половине 1970-х просто закатали в асфальт.

Ранее мы писали, в коммунальной квартире расположенной в центре Одессы был обнаружен старинный камин дивной красоты.

Об этом рассказал одессит Сергей Матвеев в Facebook.

Удивительную находку в старой расселенной одесской коммуналке обнаружил риелтор.

По словам автора, во время осмотра квартиры в одной из комнат оказался большой старинный камин из чугуна и керамики, который очень хорошо сохранился.

Автор поста отмечал, если новым владельцам он не понравится, то он охотно приобретет его себе.

Также мы писали, в Одессе историческую надпись об известном меценате закрывает установленный кондиционер.

Об этом сообщил на страницах соцсетей краевед Дмитрий Жданов.

Речь идет о надписи об известном одесском купце и меценате Федоре Маврокордато на улице Старопортофранковской, 30. Ее уже два года закрывает установленный на фасаде кондиционер.

По словам Жданова, избавиться от кондиционера не помогают даже жалобы в ЖКС.

«Предписание на демонтаж хозяева квартиры проигнорировали, а ЖКС не использует обещанные меры административного наказания», - сообщил мужчина.

Напомним, на молодую женщину с малышом на руках обвалился кусок балкона.

Как сообщала Politeka, одесситам стало опасно ходить в центре города: «угрожает лев»

Также Politeka рассказывала, серьезная опасность подстерегает одесситов в центре города: есть пострадавшие, кадры с места