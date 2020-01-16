В Одессе во время реконструкции спуска Маринеско обнаружили старинную мостовую, которую в советские годы попросту заасфальтировали толстым слоем
Соответствующие снимки обнародовал информационный портал «Пассажирский транспорт».
Как стало известно, гранитную брусчатку начала ХХ века вскрыли на спуске Маринеско и на улице Ольгиевской во время работ.
Ее во второй половине 1970-х просто закатали в асфальт.
Зеленский неожиданно изменил возраст призывников, этого многие боялись: «Уже не с 20»
Больную раком Заворотнюк заметили на празднике: "правая часть ее тела..."
Александра Серова расстреляли под Москвой: появилось срочное обращение, детали ЧП
Местные выборы в Киеве: жители столицы признались, кого хотят видеть мэром – социсследование
Ранее мы писали, в коммунальной квартире расположенной в центре Одессы был обнаружен старинный камин дивной красоты.
Об этом рассказал одессит Сергей Матвеев в Facebook.
Удивительную находку в старой расселенной одесской коммуналке обнаружил риелтор.
По словам автора, во время осмотра квартиры в одной из комнат оказался большой старинный камин из чугуна и керамики, который очень хорошо сохранился.
Автор поста отмечал, если новым владельцам он не понравится, то он охотно приобретет его себе.
Также мы писали, в Одессе историческую надпись об известном меценате закрывает установленный кондиционер.
Об этом сообщил на страницах соцсетей краевед Дмитрий Жданов.
Речь идет о надписи об известном одесском купце и меценате Федоре Маврокордато на улице Старопортофранковской, 30. Ее уже два года закрывает установленный на фасаде кондиционер.
По словам Жданова, избавиться от кондиционера не помогают даже жалобы в ЖКС.
«Предписание на демонтаж хозяева квартиры проигнорировали, а ЖКС не использует обещанные меры административного наказания», - сообщил мужчина.
Напомним, на молодую женщину с малышом на руках обвалился кусок балкона.
Как сообщала Politeka, одесситам стало опасно ходить в центре города: «угрожает лев»
Также Politeka рассказывала, серьезная опасность подстерегает одесситов в центре города: есть пострадавшие, кадры с места