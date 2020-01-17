В Одесской области была организована незаконная схема растаможки евроблях

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как стало известно, некоторые сотрудники Одесской таможни организовали схему вымогательства неправомерной выгоды с граждан за беспрепятственное оформление транспортных средств, которые ввозятся из США.

Выяснилось, что стоимость "услуг" злоумышленников зависела непосредственно от класса автомобиля и составляла от 50 до 500 долларов за каждый.

При этом в случае отказа дать взятку предпринимателя ждали долгие таможенные досмотры и затягивание процесса оформления ввоза на неопределенный срок.

В ведомстве сообщили, что только на одном таможенном пункте ежемесячный "теневой доход" предприимчивых чиновников составлял в среднем от 10 000 до 15 000 долларов США.

В ходе спецоперации силовики задержали таможенника на горячем, во время получения очередной взятки в сумме 850 долларов США. В общем чиновник требовал 1250 долларов США за растаможку одиннадцати авто.

Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении.

Ранее мы писали, под Одессой распоясалась группа воров, которая грабит припаркованные авто, используя сканеры сигнализации

Об этом сообщают очевидцы в местных пабликах.

В частности, жительница Черноморска Инна Осенцова сообщила, что стала жертвой автоворов возле ледового катка.

Она уточнила, что ее автомобиль открыли при помощи специального электронного устройства – сканера сигнализации.

«Будьте внимательны, возле катка вскрывают машины!!!!! Не побрезговали детским рюкзаком!!!! Считывают код!!!!», - написала она.

Потерпевшая предупредила других людей, чтобы были бдительны и ничего не оставляли в машине, чтобы не привлекать внимание преступников.

Пользователи сети отреагировали на инцидент, посоветовав потерпевшей закрывать механическим ключом.

Напомним, идеальное авто «евробляхера» выставили на продажу.

Как сообщала Politeka, евробляхеры начали молить о помощи.

Также Politeka писала, что в Украине начали охоту на евробляхеров: число жертв растет.