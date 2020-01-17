В Одесской области была организована незаконная схема растаможки евроблях
Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Как стало известно, некоторые сотрудники Одесской таможни организовали схему вымогательства неправомерной выгоды с граждан за беспрепятственное оформление транспортных средств, которые ввозятся из США.
Выяснилось, что стоимость "услуг" злоумышленников зависела непосредственно от класса автомобиля и составляла от 50 до 500 долларов за каждый.
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При этом в случае отказа дать взятку предпринимателя ждали долгие таможенные досмотры и затягивание процесса оформления ввоза на неопределенный срок.
В ведомстве сообщили, что только на одном таможенном пункте ежемесячный "теневой доход" предприимчивых чиновников составлял в среднем от 10 000 до 15 000 долларов США.
В ходе спецоперации силовики задержали таможенника на горячем, во время получения очередной взятки в сумме 850 долларов США. В общем чиновник требовал 1250 долларов США за растаможку одиннадцати авто.
Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении.
Ранее мы писали, под Одессой распоясалась группа воров, которая грабит припаркованные авто, используя сканеры сигнализации
Об этом сообщают очевидцы в местных пабликах.
В частности, жительница Черноморска Инна Осенцова сообщила, что стала жертвой автоворов возле ледового катка.
Она уточнила, что ее автомобиль открыли при помощи специального электронного устройства – сканера сигнализации.
«Будьте внимательны, возле катка вскрывают машины!!!!! Не побрезговали детским рюкзаком!!!! Считывают код!!!!», - написала она.
Потерпевшая предупредила других людей, чтобы были бдительны и ничего не оставляли в машине, чтобы не привлекать внимание преступников.
Пользователи сети отреагировали на инцидент, посоветовав потерпевшей закрывать механическим ключом.
Напомним, идеальное авто «евробляхера» выставили на продажу.
Как сообщала Politeka, евробляхеры начали молить о помощи.
Также Politeka писала, что в Украине начали охоту на евробляхеров: число жертв растет.