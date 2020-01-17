20 января в Одессе закроют известнейшую достопримечательность – фуникулер

Об это пишет Politeka.net, со ссылкой на официальный сайт города.

«20 января 2020 года в связи с проведением плановых ремонтных работ будет временно приостановлена работа Одесского фуникулера.» - говорится в сообщении.

Восстановить работу обещают 31 марта, однако эта дата является приблизительной.

Отметим, что фуникулер пользуется огромной популярность как среди одессито так и гостей города. Он соединяет Приморскую улицу с Приморским бульвар и дает возможность быстро подняться с морвокзала, минуя Потемкинскую лестницу.

Ранее мы писали, в Одессе с 16 января будет временно изменен маршрут троллейбуса.

В частности, в связи с работами по благоустройству участков нового терминала аэропорта с 16 января до 31 марта вносятся временные изменения в схему движения троллейбусного маршрута № 14.

Троллейбус будет съезжать с Ивановского путепровода на улицу Святослава Рихтера и доезжать до площади Бориса Деревянко, а затем двигаться в обратную сторону.

Также мы писали, в центре Одессы от старинного дома отвалился кусок фасада и угодил прямо в голову девушке, которая проходила мимо в этот момент.

Происшествие случилось на улице Успенской, 10.

Об этом рассказала родственница пострадавшей.

По ее словам, когда девушка проходила по Успенской, она услышала шум и попыталась отбежать от здания. Но отвалившийся кусок карниза, затормозив от удара об балкон, упал прямо на нее.

«Благодаря этому удар был не такой сильный, как мог бы быть. Она потеряла сознание, рассекла голову», - отметила родственница.

Тем временем, очевидцы сразу вызвали скорую помощь и потерпевшую отвезли в больницу.

Напомним, на водопроводе в Одессе произошла масштабная авария

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