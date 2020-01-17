С 10 января приднестровский транспорт не может пересекать границу Украины и Молдовы
Как пишет Politeka.net, об этом сообщает пресс-служба Пограничной полиции Республики Молдова.
«Начиная с 10 января пограничная полиция приостановила применение временного исключения в отношении мер контроля за автомобилями в приднестровском регионе Республики Молдова. Таким образом, водители, желающие пересечь государственную границу, должны соблюдать Закон 170/2018 о регистрации транспортных средств и внесении изменений в законодательные акты, – говорится в сообщении.
Помимо наличия действующего молдавского или нейтрального номера, жители приднестровского региона должны обладать водительскими правами Республики Молдовы либо какого-нибудь другого признанного Украиной и РМ государства.
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Отметим, что в другие страны Европы машины с приднестровскими номерами не пускали и ранее.
Ранее мы писали, в Одессе с 16 января будет временно изменен маршрут троллейбуса.
В частности, в связи с работами по благоустройству участков нового терминала аэропорта с 16 января до 31 марта вносятся временные изменения в схему движения троллейбусного маршрута № 14.
Троллейбус будет съезжать с Ивановского путепровода на улицу Святослава Рихтера и доезжать до площади Бориса Деревянко, а затем двигаться в обратную сторону.
Также мы писали, 20 января в Одессе закроют известнейшую достопримечательность – фуникулер.
«20 января 2020 года в связи с проведением плановых ремонтных работ будет временно приостановлена работа Одесского фуникулера.» - говорится в сообщении.
Восстановить работу обещают 31 марта, однако эта дата является приблизительной.
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А еще Politeka писала, что водителям готовят запрет, который все изменит
Также Politeka сообщала, что автовладельцев ожидают большие налоги за старые машины