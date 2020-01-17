Не провела и часа

Бывшую начальницу Одесской налоговой Наталью Чеботареву поймали на взятке и уже отпустили на свободу

Об этом пишет «Думская», в пятницу, 17 января.

Согласно информации, женщина внесла залог в 904 тыс. гривен.

При этом деньги были внесены сразу после того, как суд избрал женщине меру пресечения.

Отметим, что высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области Наталье Чеботаревой, которую подозревают в подкупе работника прокуратуры. Ее направили в следственный изолятор с возможностью выхода на свободу под залог 904 тысяч грн.

Обратим внимание, что Чеботареву подозревают в даче взятки должностному лицу.

Следствие выяснило, что она пыталась подкупить главу управления надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности облпрокуратуры Михаила Сербина.

Ранее мы писали, в Одесской области была организована незаконная схема растаможки евроблях.

Как стало известно, некоторые сотрудники Одесской таможни организовали схему вымогательства неправомерной выгоды с граждан за беспрепятственное оформление транспортных средств, которые ввозятся из США.

Выяснилось, что стоимость "услуг" злоумышленников зависела непосредственно от класса автомобиля и составляла от 50 до 500 долларов за каждый.

При этом в случае отказа дать взятку предпринимателя ждали долгие таможенные досмотры и затягивание процесса оформления ввоза на неопределенный срок.

В ведомстве сообщили, что только на одном таможенном пункте ежемесячный "теневой доход" предприимчивых чиновников составлял в среднем от 10 000 до 15 000 долларов США.

В ходе спецоперации силовики задержали таможенника на горячем, во время получения очередной взятки в сумме 850 долларов США. В общем чиновник требовал 1250 долларов США за растаможку одиннадцати авто.

Напомним, что одесситов обложили дополнительной «данью» : «от 300 долларов за «услугу», фото

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