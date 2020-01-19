В ночь с 18 на 19 января в небе над Одессой местные жители заметили цепь из странных огоньков, передает “Думская”

Многих одесситов взволновали загадочные огоньки, который длинной цепочкой проплыли над городом. В соцсетях появились разнообразные версии происходящего от перегонки авиации на Ближний Восток до инопланетян.

По информации издания, в действительности над Украиной пролетели спутники компании SpaceX, которая принадлежит американскому бизнесмену Илону Маску. Данные сателлиты участвуют в проекте Starlink. В недалеком будущем будут поддерживать дешевый интернет-канал, который даст доступ к сети на всей территории Земли.

Тестовая группу а из 60 спутников запущена на орбиту Земли 23 мая прошлого года, а уже с ноября были отправлены аппараты с полным функционалом. 7 января этого года был успешно осуществлен второй запуск.

По данным компании Маска, всего в космосе сейчас уже находятся 120 аппаратов. Спутники вращаются вокруг планеты на низкой орбите планеты - около 550 км от поверхности.

SpaceX ранее получила разрешение Федеральной комиссии по связи США (FCC) запустить на орбиту около 12 тысяч элементов системы Starlink. Для минимального покрытия площади Земли необходимо иметь на орбите до 420 аппаратов. У Илона Маска рассчитывают к 2024 году запустить 6 тысяч спутников.

Стоит отметить, что Ютуб под видео компании SpaceX уже набралось около 3 тысяч комментариев пользователей со всего мира, которые стали свидетелями необычного явления в небе. Реакция жителей США и других стран была схожей с реакцией одесситов. Большинство свидетелей были поражены происходящим в небе и приняли “посланцев” Маска кто за НЛО, кто за военные самолеты, кто за ракеты.

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