В Киеве при странных обстоятельствах погиб ветеран АТО из Одессы

Как пишет Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве.

Как стало известно, в ночь на 19 января в одно из столичных кафе пришел окровавленный мужчина, который успел сказать, что на него напали, а затем скончался.

Медики осмотрели погибшего и нашли у него ножевое ранение шеи.

На месте также был обнаружен раскладной нож и документы, благодаря которым удалось установить его личность. 32-летний погибший оказался уроженцем Одессы и участником боевых действий на Донбассе.

Тем временем в полиции сообщили, что рассматривают две версии смерти мужчины.

"Следственным отделом Оболонского управления полиции по данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией – "самоубийство", – отметили в ведомстве.

Ранее мы писали, в зоне боевых действий на Донбассе вражеская пуля оборвала жизнь 23-летнего военнослужащего из одесской бригады.

Об этом сообщила пресс-служба 28-й механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего прохода на официальной странице в Фейсбуке.

«9 анваря около 23:00 противник открыл обстрел из стрелкового оружия по позициям ВСУ, в результате чего старший солдат Николай Довженко получил тяжелое ранение и через несколько часов умер в больнице», - говорится в сообщении.

Отмечается, что погибшему было 23 года.

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