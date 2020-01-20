В Украину не пустили известных российских актеров, которые должны были выступить со спектаклем в Одессе

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, пишет Politeka.net

Как стало известно, 19 декабря российские актеры прибыли в Запорожье рейсом из Варшавы.

В ведомстве отметили, что один из актерской команды - Сергей Колесников оказался в базе лиц, «засветившихся» в Крыму. На этом основании актеру было отказано во въезде. Остальные россияне – Лариса Удовиченко и Андрей Батутин не смогли объяснить цель своего визита в Украину.

Еще один артист – Марат Башаров в последний момент отказался лететь в Украину, об этом он сообщил в соцсетях.

В связи с этим, спектакль «Идея фикс» с участием российских актеров Ларисы Удовиченко, Марата Башарова и Сергея Колесникова, который должен был пройти в Одесской музкомедии 22 января, отменен.

Ранее одесский активист Демьян Ганул обещал сорвать концерт, если актеров пропустят в Украину. Также Демьян Ганул сообщал, что у Марата Башарова есть свой бизнес в Крыму.

Кроме Одессы выступления российских артистов были запланированы в Запорожье и Харькове.

Ранее мы писали, что скандально известной российской группе "Воровайки" запретили въезд в Украину на три года

"Воровайки", которые являются частым гостем в «ДНР» намеревались приехать в Украину на гастроли в феврале 2020 года. Анонсы концертов видели в Киеве и Одессе.

Однако украинцы резко выступили против концертного тура скандальной российской группы и требовали немедленной отмены выступлений "Вороваек".

Позже столичный "Жовтневый палац" заявил, что отказался подписывать договор с организаторами концерта российской группы, но так и не рассказал, кто именно пытался организовать в Украине концерт.

Как сообщалось, скандал вспыхнул из-за украинофобских угроз в псене «Вороваек»: "Курица — не птица, х*хлы — не заграница, Крым теперь ночами Порошенко снится, Курица — не птица, х*хлы — не заграница... Если будет надо, заберем Одессу".

Напомним, звезда известной группы оскандалился заявлением о ситуации в Украине.

Как сообщала Politeka, российские звезды, унизившие украинцев, собрались в Харьков: "Если будет надо, заберем Одессу".

Также Politeka писала, что известный музыкант призвал Путина захватить Украину и дико осрамился: "весь Совок вернул бы".