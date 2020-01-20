В Одессе разработали новое меню для школьников с бесплатным завтраком и платным обедом

Об этом в ходе аппаратного совещания сообщила глава департамента науки и образования Елена Буйневич, пишет Думская.

По словам чиновницы, по-началу планировалось заменить бесплатные завтраки после второго урока, состоящие из котлет и каши на стандартный перекус в формате «булочка + сок», однако медики, которые вошли в комиссию по вопросам питания, выступили против.

Поэтому было принято решение изъять из меню пакетированные соки и ежедневную выпечку, заменив на новое меню.

«Туда войдут творожные, макаронные и картофельные запеканками. Вместо соков – кисели, компоты, чаи и другие естественные напитки», — сообщила Елена Буйневич.

Она отметила, что приготовление пищи будет проводиться в 70 пищеблоках, их мощности хватит для того, чтобы обеспечить питанием все 128 городских школ.

При этом обеды, по словам Буйневич, будут платными. Они будут стоить для родителей 22 гривны в день. Готово меню, которое согласовали с Госпродпоребслужбой.

Ранее мы писали, в школах и детсадах Одессы детей, чьи родители пострадали в зоне АТО, будут бесплатно кормить.

Такое решение принял исполнительный комитет Одесского городского совета.

«В законе есть перечень групп населения, которым полагается такая льгота, но местное самоуправление имеет право его расширить», — сообщила директор муниципального департамента образования и науки Елена Буйневич.

По словам чиновницы, бесплатно питаться дети будут начиная с детского сада и до 11 класса.

«К нам обращались члены семей погибших, и город решил, что может оказывать такую услугу. Это касается и детских садов, и школ, то есть дети будут бесплатно питаться, начиная с детского сада и до 11 класса. Пока их до 20, но будет больше, потому что не каждая семья знает о такой возможности», -прокомментировала она.

Напомним, для детей ввели бесплатное питание в Одессе: кому повезло

Как сообщала Politeka, одесских школьников будут кормить по-новому: «Шведский стол», фото

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