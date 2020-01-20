В Одессе распоясалась преступная банда, которая изображает знакомых, а потом цинично грабит подгулявших людей

Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу полиции в Одесской области.

Как рассказали местные правоохранители, все члены банды – жители Одессы в возрасте от 21-го до 27-лет. Они являются выходцами из стран постсоветского пространства.

Отмечается, что их жертвами становились посетители развлекательных заведений и обычные прохожие на улицах.

Орудовали преступники по отработанной схеме.

«К посетителям развлекательных заведений обычно применялся метод «дружеских объятий». Дождавшись на улице пьяного клиента, мужчины подходили к нему и, делая хороших знакомых, крепко сжимали в объятиях Пока опешивший человек приходил в себя, у нее незаметно снимали украшения, вытягивали кошельки и другие ценные вещи», - рассказали в ведомстве.

По словам копов, если жертва начинала понимать, что происходит, с ним не церемонились и все равно отбирали имущество, но уже с применением силы.

«С прохожими злоумышленники действовали еще более вызывающе. Неожиданно остановив свой автомобиль у потенциальной жертвы, они нападали на нее, отбирали все ценное и быстро убегали. А чтобы не быть пойманными, долго не засиживались на одном месте, «гастролируя» от города к городу», - сообщили силовики.

В полиции отметили, что орудовали преступники в Одессе, Киеве и Николаеве. На их счету десять ограблений. Сейчас их проверяются на причастность к другим преступлениям.

На данный момент все четверо злоумышленников находятся в СИЗО и на них открыто уголовное дело по статье 186 (грабеж).

Напомним, ограбление банка превратилось в бойню: много жертв, среди них дети.

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