В Одессе растет число заболевших гриппом и ОРВИ

Как пишет Politeka.net, такую информацию обнародовал Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины.

Согласно данным, на прошлой недели гриппом и ОРВИ заболели 4363 одессита, при этом большую часть из них (71%) составили дети до 17 лет.

В тоже время медики отмечают, что заболеваемость в Одессе сейчас находится ниже эпидемического порога и соответствует сезонному уровню.

«В городе наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа А H1N1 и вирусов негриппозной этиологии (парагрипп, коронавирус, риновирус)», - говорится в сообщении.

Медики напоминают, что при появлении симптомов гриппа или ОРВИ следует соблюдать постельный режим.

Для того, чтобы не распространять инфекцию, не нужно ходить на работу, ездить в общественном транспорте, посещать массовые мероприятия.

В случае заболевания необходимо обратиться к врачу. Только специалист может поставить правильный диагноз и назначить лечение. Самолечение при гриппе недопустимо, в особенности бесконтрольный прием антибиотиков.

Также они рекомендуют сделать прививку. В Украине сейчас зарегистрированы две вакцины от гриппа: французская "Ваксигрип Тетра" и южнокорейская "Джи Си Флю".

Медики подчеркнули, что ежегодная вакцинация является лучшей профилактикой, поскольку уменьшает риск заболевания гриппом, серьезных осложнений, госпитализации и смерти. Вакцины от гриппа, которые доставляются в Украину, защищают от всех актуальных штаммов гриппа.

Обратим внимание, что с начала октября от осложнений, вызванных гриппом, в Украине умерли 7 человек. Никто из умерших не делал прививку.

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