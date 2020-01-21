Без свечек не обойтись

Во вторник, 21 января, многие жители Одессы останутся без электричества

Такая информация появилась на сайте "Одессаоблэнерго", пишет Politeka.net

Причиной этому станут плановые ремонтные работы электросетей.

Электричество будет отсутствовать в на поселках Котовского и Таирово, в районе Дачи Ковалевского и других районах города.

Так, электроэнергии не будет по таким адресам:

1-я линия

7, 124, 128, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 2/130, 224, 270

С 09:00 по 17:00

12-я Суворовская улица

9, 142/2 д, 1

С 09:00 по 17:00

14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

Полностью

С 09:00 по 17:00

3-я линия Лиманчик

6

С 09:00 по 17:00

3-я Суворовская улица

132, 135, 148, 161, 162, 163, 6/196, 175, 178, 179, 211, 223

С 09:00 по 17:00

30-я линия

3, 5, 8, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 231, 245

С 09:00 по 17:00

5-я Суворовская улица

Полностью

С 09:00 по 17:00

9-а Линия Дачи Ковалевского

12

С 09:00 по 17:00

Академика Глушко проспект

17, 17/1, 13, 19, 17/2

С 09:00 по 19:00

Академика Заболотного улица

63_1, 54, 57_2, 83а, 83б, 67_1, 79а, 79В, 79б, 56_3, 56_4, 54_1, 56А, 59_1, 54_2, 77б2, 77в2, 77б3, 77б8, 77в1, 77а, 77б5, 77в, 77в12, 77б4, 77в11, 77В9, 77в13, 59_2, 57_1, 77б, 77в3, 77б7, 56_2, 56_1, 71_1, 71_2, 66_1, 66_2, 81в, 67_2, 81б, 81а, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 66, 67, 77, 79, 81, 83, 541, 542, 77б1

С 09:00 по 21:00

Академика Королева улица

58, 60, 68А, 68

С 09:00 по 19:00

Владимира Высоцкого улица

1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11А, 23а, 5_1, 22_1, 16а, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25

С 09:00 по 21:00

Генерала Бочарова улица

58, 71_1, 54Г, 54Б, 54А, 54Д, 54В, 71, 56, 56а, 61А, 57В, 57А, 62, 54, 58а, 75/, 40, 38, 32, 30, 36, 34, 52, 65, 69, 46, 44, 42, 75

С 09:00 по 21:00

Дача Ковалевского улица

102, 103, 105, 107, 119, 130, 132, 134, 111/О, 103/17, 103/13а13, 142/5, 111/М, 132/А, 111/К, 144а, 103/13, 111/С, 111-Ф, 144/10, 103/18, 103/18А, 111-Н, 103/5, 142/43, 103/6, 142, 103/3, 132А, 103/7, 103/14, 144/4, 103/2, 144/9, 103/1, 142а, 111-Л, 103/16, 103/4, 153/13, 144/5, 144/6, 144/1, 144, 144/3

С 09:00 по 17:00

Добровольского проспект

130_2, 112, 114, 116, 118, 126, 140, 148, 150, 152, 130_4, 148А, 130_5, 128А, 154, 122_1, 126_1, 156, 130_3

С 09:00 по 21:00

Княжеская улица

6

С 09:00 по 17:00

Марсельская улица

32, 32_3, 52, 44, 46_2, 42, 35, 46_3, 32_1, 35А, 32_2, 34, 40, 38, 36

С 09:00 по 21:00

Махачкалинская улица

1, 3, 5, 1А, 2

С 09:00 по 21:00

Мирный проспект

Полностью

С 09:00 по 21:00

Новосельского улица

9, 20, 22

С 09:00 по 17:00

Ореховая улица

177, 196, 252

С 09:00 по 17:00

Пастера улица

8, 10, 12

С 09:00 по 17:00

Паустовского улица

Полностью

С 09:00 по 21:00

переулок Амундсена

1, 3, 5, 6

С 09:00 по 17:00

переулок Ковалевского

9

С 09:00 по 17:00

переулок Сеченова

3, 7, 9

С 09:00 по 17:00

Пишоновская улица

1, 6

С 09:00 по 17:00

Просвещения улица

150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 207, 210, 1/1, 1/33165, 1/7, 1/3, 212, 1/24, 1/11, 1\13203, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255

С 09:00 по 17:00

Радостная улица

1, 2, 3, 4, 5

С 09:00 по 21:00

Сахарова улица

5, 20, 24, 5б, 26, 5а, 28, 30, 34, 36, 40, 42, 44

С 09:00 по 21:00

Семена Палия улица

21, 73, 77, 83, 93, 97, 99, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 120, 122, 125, 126, 127, 126_1, 125_, 113А, 109_3, 109_1, 109_2, 83_2, 83_3, 77_2, 125_1, 129, 73_1, 125_3, 77_1, 125_2, 83_1, 130, 134, 113б

С 09:00 по 21:00

Напомним, цены на квартиры сделали резкий разворот, стремительно катятся вниз: что происходит и что будет дальше.

Как сообщала Politeka, украинцам рассказали, как сэкономить на отоплении зимой.

Также Politeka писала, что украинцев массово лишают государственной помощи, субсидия станет роскошью