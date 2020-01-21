Уже с весны

В центре Одессы в отремонтированном Воронцовском переулке ограничат движения автотранспорта

Такое распоряжение на днях подписал мэр Одессы Геннадий Труханов, пишет Politeka.net, со ссылкой на официальный сайт города.

Это означает, что с весны текущего года в переулок смогут въезжать только автомобили жильцов.

В распоряжении указано, что ограничение въезда осуществят с помощью шлагбаумов. Один из них, который расположен сейчас у дома № 1 на углу с Приморским бульваром, перенесут к дому № 12. Таким образом, будет ограничен доступ автомобилям со стороны Екатерининской площади.

В Одессе Воронцовский переулок пытаются превратить в пешеходную зону еще с 2016 года.

Отметим, что в прошлом году в этом переулке была проведена реконструкция, на которою было потрачено 22,4 миллиона гривен из городского бюджета.

Одесский мэр Геннадий Труханов обещал, что после ремонта Воронцовский переулок превратится «в уголок старой Одессы», однако вместо автентичной брусчатки, которую нашли под асфальтом, в процессе реконструкции переулок был замощен новой гранитной плиткой.

Ранее мы писали, в Одессе во время реконструкции спуска Маринеско обнаружили старинную мостовую, которую в советские годы попросту заасфальтировали толстым слоем.

16 января 2020 года в ходе демонтажа асфальтобетонного покрытия на некоторых участках проезжей части была обнаружена гранитная брусчатка II половины XIX - начала ХХ в.

После окончания ремонтных работ между подрядной организацией и КП «Городские дороги» будет составлен акт приема-передачи.

Таким образом ее передадут на хранение коммунальщикам.

Напомним, на молодую женщину с малышом на руках обвалился кусок балкона.

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