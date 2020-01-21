Стало известно, сколько заработал за прошлый год Геннадий Труханов на посту мэра Одессы

Об этом пишет информационный портал 048.ua

По данным исполнительного комитета одесского горсовета, в период с 1 января по 31 декабря 2019 года общая сумма начислений мэру составила 224 тысячи 863 гривны 85 копеек из которых:

сумма оплаты по должностному окладу - 134 тысячи 319 гривен 9 копеек;

сума оплаты отпуска - 15 тысяч 222 гривны 14 копеек;

сумма оплаты труда за время проведенное в командировках - 25 тысяч 883 гривны 54 копейки;

надбавки за выслугу лет - 41 тысяча 892 гривны 33 копейки;

надбавки за ранг - 5 тысяч 322 гривны и 5 копеек;

индексация заработной платы - 452 гривны 36 копеек;

сумма выплат по листу неработоспособности - 1 тысяча 772 гривны 34 копейки;

Про остальные доходы Труханова будет известно, когда он подаст свою декларацию за 2019 год.

Обратим внимание, что в 2015 году Геннадий Труханов на должности городского головы заработал всего 59 тысяч 575 гривны за год. Это означает, что он получал совсем мизерную зарплату - менее 5 тысяч гривен в месяц. Согласно декларации за 2016 год он заработал 68 тысяч 407 гривен, то есть около 5 тысяч 700 гривен в месяц.

В 2017 году зарплата Труханова чуть выросла: за год он задекларировал 106 тысяч 381 гривну, что примерно равно 8 тысячам 800 гривнам в месяц. Важно отметить, что не смотря на рост зарплаты, именно в 2017-м году Труханов был на последнем месте по уровню заработной платы даже среди мэров городов в Одесской области.

В 2018 году Кабинет министров Украины внес изменения в постановление, которое регулировало зарплаты мэров. С того момента в городах-миллионниках, коим является Одесса, зарплата городского головы должна была составлять 12 тысяч 200 гривен. В декларации за этот год Труханов указал, что общая сумма его заработной платы составила 164 тысячи 167 гривен, что в месяц примерно равно 13 тысячам 680 гривнам.

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