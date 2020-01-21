Такое придет в голову не всем

В Одессе копы задержали мужчину, который ради развлечения позвонил и сообщил о минировании школы на Слободке

Как пишет Politeka.net, об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

По словам правоохранителей, в понедельник, 20 января, поступило анонимное сообщение о возможном взрыве в школе на улице Академика Воробьёва.

Отмечается, что полицейские вместе с взрывотехниками, кинологами, патрульными и спасателями обследовали здание школы и прилегающую территорию, но никаких взрывчатых веществ и устройств и не нашли.

Как выяснилось позже, к этому оказался причастным 62-летний одессит, который оставил ложное сообщение.

По словам лжеминера, он был пьян и таким образом решил развлечься.

В полиции отметили, что мужчина ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление.

Однако правоохранители внесли в ЕРДР сведения по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины.

Теперь за содеянное злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Похожий случай произошел на днях также в Одессе.

Ммужчину позвонил и сообщил о минировании супермаркета.

Вечером 15 января неизвестный сообщил в полицию о заминировании супермаркета на проспекте Шевченко, 19.

После нескольких часов обследования никаких взрывных устройств специалисты не обнаружили.

По горячим следам копы задержали пьяного 47-летнего «минера».

«Мужчина признался, что это он оставил анонимное сообщение о взрывчатке. Он объяснил, что таким образом решил отомстить охранникам, которые не пускали его в супермаркет», - рассказали в полиции.

Лже-минера поместили в СИЗО. Ему грозит наказание от двух до шести лет тюрьмы.

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