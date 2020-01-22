В сети показали плачевное состояние отделения "Укрпочты"



На это обратил внимание юрист и блогер Михаил Шнайдер на своей странице в Facebook, передает Politeka.net



На кадрах изображено отделение "Укрпочты" №88 в городе Одесса.





"Вот именно эти развалины, гордо именуются почтовым Отделением. Ежедневно сюда приходят сотни людей и с восторгом наблюдают всю эту удивительную "Красоту". По хорошему, это помещение необходимо было отремонтировать ещё лет пять назад", - сообщил он.

Но он указал на небольшой нюанс, который не позволяет это сделать.

"Если начать ремонт вот таких вот "Уставших" отделений, то генеральному директору той самой "Укрпочты" Игорю Ефимовичу Смелянскому, может попросту не хватить на его двухмиллионную зарплату. Ну и естественно, наш "Герой" никак не может допустить такой непорядок. Поэтому и стоят по всей Украине, полуразрушенные здания почтовых отделений, на которые страшно смотреть, а ещё страшнее заходить внутрь. В связи с этим я в очередной раз убеждаюсь, что мудрый Виктор Гюго все-таки оказался прав.

Рай богатых, действительно создан из ада бедных.", - высказался блогер.

В комментариях под постом украинцы возмутились не только состоянием отделения в Одессе, но и по всей Украине.

"Таких отделений много.", "Какой позор, а он премии получает, только неизвестно за что, наверно совесть не родилась с ним.", "И они по всей Украине такие", "В Киеве, в отделении на Черниговской, отправлял посылку, а терминала нет. Только наличными. А ближайший банкомат через два квартала.. Это в 21м веке.." - писали под постом.

Ранее стала известна месячная зарплата гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского в 2020 году составляет около 1,9 миллиона гривен.

О размере его зарплаты сообщила на странице в Facebook первый секретарь Национального союза журналистов Лина Кущ со ссылкой на финансовый план компании.

"Смелянский в этом году существенно улучшит свое благосостояние. Глава почты будет получать зарплату в размере 1 886 808 гривен 30 копеек в месяц. Из них 716 463 гривен 30 копеек - должностной оклад, 693 843 гривны - ежемесячная премия, 456 502 гривны - другие выплаты, предусмотренные законодательством", - написала Кущ.

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