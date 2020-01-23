В Одессе сотрудники СБУ проводят обыски в ОГА

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Как стало известно, чиновники присвоили почти 1,6 млн гривен, закупая товары для нужд департамента.

«Государственные средства выводились в "тень" через ряд фиктивных безналичных операций подконтрольных коммерческим структурам», - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что в коррупционной схеме также были задействованы общественные организации и благотворительные фонды. Сделка реализовывалась с помощью чиновников одного из коммунальных предприятий Одесского облсовета.

"В ходе обысков в служебных кабинетах должностных лиц и по местам их проживания, правоохранители изъяли документы, подтверждающие их противоправную деятельность", - пояснили в СБУ.

В тоже время в местных СМИ появилась информация, что преступную схему наладила директор департамента инвестиций, международного и межрегионального сотрудничества Одесской ОГА Евгения Волынец.

Отмечается, что обыски проводили у нее дома.

Губернатор Одесской области Максим Куцый уже прокомментировал происходящее. По его словам, речь идет о событиях начала 2019 года, когда ОГА руководил Максим Степанов.

Ранее мы писали, бывшую начальницу Одесской налоговой Наталью Чеботареву поймали на взятке и уже отпустили на свободу.

Согласно информации, женщина внесла залог в 904 тыс. гривен.

При этом деньги были внесены сразу после того, как суд избрал женщине меру пресечения.

Отметим, что высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области Наталье Чеботаревой, которую подозревают в подкупе работника прокуратуры. Ее направили в следственный изолятор с возможностью выхода на свободу под залог 904 тысяч грн.

Обратим внимание, что Чеботареву подозревают в даче взятки должностному лицу.

Следствие выяснило, что она пыталась подкупить главу управления надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности облпрокуратуры Михаила Сербина.

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