В Одесской области совершено разбойное нападение на фермера
Об этом сообщает информационный портал odessa.online, со ссылкой на местную полицию.
Инцидент случился около 18:30 вечера в среду, 22 января, в селе Павловка Арцизкого района
Четверо неизвестных в масках ворвались в дом местного фермера и избили его.
Очевидцами нападения стали соседи, которые подняли крик, после этого злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле ВАЗ синего цвета.
Кароль засмущала Балана в прямом эфире, кадры перепалки: "Когда она рядом, я..."
Волочкова выходит замуж, топ самых бесстыжих шпагатов невесты: в грязи, на стекле и без одежды
Каменских в леопардовых лосинах показала свое главное достоинство: "Покорила Турцию"
8-летняя дочь Киркорова поразила внешностью, фото облетело сеть: «просто копия…»
Отмечается, что пострадавший находится в больнице.
Правоохранители объявили план перехват в Арцизском районе.
«По данному факту сейчас проводятся следственные оперативные мероприятия. В полиции принимают меры по установлению лиц причастных к разбойному нападению для дальнейшего задержания злоумышленников, - рассказали местные копы.
Ранее мы писали, воры активно стали охотиться на жителей Одессы
Так, на улице Разумовской в Одессе незнакомец подбежал к прохожему и сорвал с плеча сумку.
57-летний потерпевший обратился в полицию.
Копы недалеко от места происшествия заметили подозреваемого. Его задержали и изъяли сумку с вещами потерпевшего.
Установлено, что 26-летний злоумышленник несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за грабеж и мошенничество.
Кроме того жертвой вора стала молодая мама с ребенком.
Пока женщина кормила малыша, злоумышленник вытащил из коляски мобильный телефон и бросился бежать.
Инцидент произошел на одной из улиц Приморского района.
Потерпевшую, которая звала на помощь, услышали полицейские, которые проходили неподалеку.
Они бросились за правонарушителем и задержали его. В отделе полиции 39-летний мужчина признался, что решился на преступление, понимая, что потерпевшая с ребенком на руках не смогла бы его догнать.
Напомним, громкое ограбление сотрясло Одесскую область: по тревоге поднята Нацгвардия, фото
Как сообщала Politeka, пенсионер совершил дерзкое ограбление на Одесчине.
Также Politeka писала, Одессу захлестнула волна ограблений: подробности приводят в оцепенение