В Одесской области совершено разбойное нападение на фермера

Об этом сообщает информационный портал odessa.online, со ссылкой на местную полицию.

Инцидент случился около 18:30 вечера в среду, 22 января, в селе Павловка Арцизкого района

Четверо неизвестных в масках ворвались в дом местного фермера и избили его.

Очевидцами нападения стали соседи, которые подняли крик, после этого злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле ВАЗ синего цвета.

Отмечается, что пострадавший находится в больнице.

Правоохранители объявили план перехват в Арцизском районе.

«По данному факту сейчас проводятся следственные оперативные мероприятия. В полиции принимают меры по установлению лиц причастных к разбойному нападению для дальнейшего задержания злоумышленников, - рассказали местные копы.

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Так, на улице Разумовской в Одессе незнакомец подбежал к прохожему и сорвал с плеча сумку.

57-летний потерпевший обратился в полицию.

Копы недалеко от места происшествия заметили подозреваемого. Его задержали и изъяли сумку с вещами потерпевшего.

Установлено, что 26-летний злоумышленник несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за грабеж и мошенничество.

Кроме того жертвой вора стала молодая мама с ребенком.

Пока женщина кормила малыша, злоумышленник вытащил из коляски мобильный телефон и бросился бежать.

Инцидент произошел на одной из улиц Приморского района.

Потерпевшую, которая звала на помощь, услышали полицейские, которые проходили неподалеку.

Они бросились за правонарушителем и задержали его. В отделе полиции 39-летний мужчина признался, что решился на преступление, понимая, что потерпевшая с ребенком на руках не смогла бы его догнать.

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